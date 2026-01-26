Alba Flores: "He probado otras drogas, con método, pero la heroína no la he probado"

La actriz Alba Flores atribuyó su crecimiento y fortaleza personal a las decisiones que tomó su padre, el artista Antonio Flores, durante su proceso de recuperación de la adicción. En una conversación mantenida con Jordi Évole para la nueva entrega de 'Lo de Évole', la intérprete abordó con transparencia temas personales y familiares, según reportó el medio. En esta entrevista, Flores relató cómo, siendo niña, la noción de la heroína y el estigma asociado llegaron a su vida a través de comentarios externos: “Pero antes que heroína escuché 'yonqui'. La primera palabra que escuché sobre esto fue 'yonqui', como un insulto hacia mi padre... Me quedé en shock”. La artista destacó la dureza física y emocional del proceso de desintoxicación, y expresó su reconocimiento por el esfuerzo que su padre realizó para superar la adicción, calificando su logro como admirable, tal como consignó el medio.

Alba Flores se refirió también a su relación con las drogas. En un ejercicio de sinceridad, admitió haber experimentado con algunas sustancias, aunque aclaró que nunca probó la heroína: “He probado otras drogas, con método, pero la heroína no la he probado”. Añadió que, según testimonios que ha escuchado, los efectos de la heroína pueden ser comparables a la euforia intensa que se obtiene con otras drogas, según publica el medio.

En el recorrido por el barrio del Rastro en Madrid, uno de los entornos tradicionales de la capital, Alba y su madre, Ana Villa, recordaron episodios de su infancia relacionados con el trabajo y la unión familiar. Villa contó que, cuando Alba tenía seis o siete años, ambas compartían un puesto en el mercado, vendiendo muñecas y juguetes rotos, emulando a los adultos de la familia. Alba subrayó la dedicación de su madre en la gestión del legado artístico de Antonio Flores: “Es la que ha cuidado todo el legado de mi padre. Y lo ha hecho con todo el cariño, con todo el amor, con ganas de hacerlo bien... ha sido una lección de amor”, según recogió 'Lo de Évole'.

La conversación permitió a Alba destacar la centralidad del vínculo familiar en su desarrollo personal y profesional. Cruzando testimonios de su prima Elena Furiase, la actriz insistió en la naturaleza artística de su familia: “Nosotros somos una familia gremial de artistas. Lo que nos conecta a esto no es conseguir la gloria y la fama, sino el amor al arte y el amor a darle un buen momento al público y vivir un buen momento con el público”, expresó a Jordi Évole, para después afirmar con rotundidad la constancia laboral de las mujeres de su familia: “No vivimos de la renta... Mis tías Lolita y Rosario y mi prima Elena, todas trabajamos como cabronas”, según publicó el medio.

Durante la entrevista, la actriz analizó episodios de discriminación vinculados a su origen y la percepción externa de las familias gitanas. Alba compartió una experiencia reciente durante una mudanza, cuando su portero, Carlos, le hizo un comentario dejando entrever prejuicios por parte de otros vecinos: “Qué buena vecina has sido. No has dado ningún problema. Y eso que cuando viniste, la gente decía: 'Uy, esta la va a liar. Esta nos va a tener de fiesta todos los días... Nos va a hacer unos quilombos”, relató en 'Lo de Évole', mostrando la presencia de estereotipos en su entorno.

Flores también rechazó la etiqueta de "clanes" aplicada a las familias gitanas desde fuera de la comunidad. Argumentó que ese término se asocia injustamente con criminalidad y marginalidad, y defendió la diversidad y la normalidad interna de su familia, tal como expuso en el programa.

La actriz, identificada públicamente por su estilo de vida singular en comparación con otros miembros de su entorno, detalló cómo su círculo más íntimo está compuesto por personas diversas, incluidos amigos y amigas trans y personas no binarias. Según explicó, este aspecto genera incomprensión en las generaciones mayores de su familia, que, a pesar de su falta de experiencia previa con estas realidades, muestran interés por comprenderlas.

Además de hablar sobre su propio proceso de duelo por la pérdida de su padre, Alba confesó a Évole que sintió en varias ocasiones dificultad para expresar verbalmente el afecto que tenía hacia él: “Yo no había podido decir en alto muchas veces en mi vida lo que yo quería a mi padre. No lo había podido expresar con palabras. Pensaba: ¿En qué contexto lo cuento? No he tenido muchos espacios para recrearme”, explicó según publicó el medio.

El documental 'Flores para Antonio', que contribuyó a la nominación de Alba Flores a los Premios Goya y le valió el Premio Forqué, refleja este proceso tanto profesional como emocional. A través de la producción se evidencian los lazos familiares, el trabajo de cuidado del legado de Antonio Flores y los retos personales y artísticos de la actriz, según consignó el medio.

La figura de Alba Flores encarna, según lo expuesto en la entrevista recogida por 'Lo de Évole', una mezcla de franqueza, resiliencia y dedicación, tanto a su familia como a su propia trayectoria profesional y vital.