Vox pide en el Congreso unificar en toda España las normativas y licencias de pesca recreativa

Vox sostiene que la actividad de la pesca recreativa interior podría desempeñar un papel relevante en el desarrollo rural si se resuelven los obstáculos normativos existentes en España, pero denuncia la actual fragmentación legislativa como un freno para el crecimiento del sector. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la formación política ha presentado en el Congreso una proposición no de ley enfocada en establecer un plan nacional para el turismo de pesca recreativa, con medidas dirigidas a unificar procedimientos y reforzar la competitividad de la oferta turística relacionada con esta actividad.

Según reportó Europa Press, Vox ha solicitado que se adopten acciones coordinadas para simplificar la tramitación administrativa y armonizar las reglas que regulan la pesca recreativa, actualmente sujetas a diecisiete normativas autonómicas diferentes. El partido remarca que, debido a esta estructura descentralizada, existen múltiples sistemas de licencias y regulaciones, lo que incluye distintas limitaciones horarias y diversidad en los materiales permitidos para la práctica, dependiendo de la ubicación de ríos, lagos y embalses en el territorio nacional.

La propuesta, presentada para su debate en la Comisión de Agricultura, argumenta que la pesca recreativa interior representa una práctica integrada en la cultura y la economía de numerosas localidades, con un potencial considerable para dinamizar zonas rurales. No obstante, Vox lamenta que la dispersión regulatoria dificulta su desarrollo y accesibilidad, lo que, a su juicio, podría corregirse mediante un marco legal nacional que extienda la validez de licencias y facilite procesos, suprimiendo obstáculos administrativos considerados como innecesarios.

Además de la reducción de burocracia y la unificación de requisitos, la iniciativa impulsa la promoción de competiciones asociadas a la pesca, el incremento del turismo rural vinculado a la actividad y el control equilibrado de especies depredadoras en los ecosistemas donde se realiza la pesca recreativa. Europa Press detalla que la propuesta incluye el fomento de medidas para que las licencias sean válidas en todo el país y estandaricen el acceso y uso de los recursos hídricos, observando la necesidad de evitar desigualdades entre residentes de distintas comunidades autónomas.

En paralelo a esta proposición, el partido ha registrado dos iniciativas adicionales en el Congreso relacionadas con el sector pesquero. Por un lado, solicita el reconocimiento de la importancia estratégica de la flota palangrera nacional, dedicada a capturas de especies como tiburones, atunes y peces espada mediante técnicas que Vox define como más selectivas frente a otros métodos. Según expone la formación en su propuesta, consigna Europa Press, el sector del palangre española afronta críticas sobre la selectividad de sus artes, pero Vox rechaza estos cuestionamientos al considerar que carecen de respaldo científico y, en la práctica, solo ponen en riesgo la rentabilidad y la continuidad empresarial del segmento, especialmente en regiones como Galicia.

Ante esta situación, el grupo parlamentario aborda la necesidad de que el Gobierno refuerce la defensa y el apoyo institucional al sector del palangre, solicitando intervenir activamente para eliminar prácticas como el uso de redes de deriva en el litoral sur mediterráneo, con una mención específica a Marruecos, donde existen numerosos buques que continúan con esta práctica pese a las restricciones internacionales.

En un tercer frente, Vox advierte sobre la competencia percibida como desleal por la presencia de flotas asiáticas—con énfasis en China y Corea del Sur—en aguas del Atlántico oriental. El partido denuncia que estas flotas habrían desplazado a embarcaciones españolas de caladeros tradicionales en la costa occidental africana y solicita al Ejecutivo que interceda con “firmeza” para resguardar los intereses de los atuneros nacionales, evitando la paulatina pérdida de acceso a recursos pesqueros históricos para la flota española.

Estas propuestas, de acuerdo con Europa Press, buscan no solo responder a los desafíos económicos y laborales que enfrentan los pescadores, sino también a consolidar un entorno más favorable a la explotación sostenible y competitiva de los recursos pesqueros para beneficio de las comunidades dependientes de estas actividades.