Novak Djokovic pasa sin jugar a cuartos de Australia por la lesión y retirada de Jakub Mensik

El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado sin jugar a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de que su rival en la ronda, el checo Jakub Mensik, se viese obligado a retirarse por una lesión abdominal.

"Es difícil escribir esto. Después de hacer todo lo posible para continuar, debo retirarme del Abierto de Australia debido a una lesión muscular abdominal que empeoró durante los últimos partidos. Tras largas conversaciones con mi equipo y los médicos, hemos decidido no salir a la pista mañana. Aunque estoy decepcionado, llegar a la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que recordaré con cariño durante mucho tiempo", desveló Mensik en su cuenta de la red social Instagram.

De esta manera, el balcánico, diez veces campeón en Melbourne Park -2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023-, espera ya en cuartos al ganador del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti, número cinco del mundo, y el estadounidense Taylor Fritz, número nueve del ranking ATP.

El sábado, Djokovic llegó a los 400 triunfos en 'Grand Slams' e igualó el récord de victorias del suizo Roger Federer en el torneo (102) al derrotar al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-3, 6-4, 7-6(4)) en dos horas y 44 minutos.

