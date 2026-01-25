Netanyahu anuncia una reapertura "limitada" del paso de Rafá en cuanto se recupere el último cuerpo israelí

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, detalló que el Gobierno israelí condicionó la reapertura del paso de Rafá, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, a la localización y recuperación de los restos del sargento mayor Ran Gvili. El propio Netanyahu comunicó que, tras completar este operativo, se autorizará un tránsito peatonal limitado por esta vía, bajo un estricto sistema de inspección israelí, en concordancia con el plan regional impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, informó el medio Europa Press.

Según consignó Europa Press, la reapertura del cruce fronterizo entre Gaza y Egipto forma parte de un acuerdo enmarcado en el plan de paz de 20 puntos promovido por Estados Unidos. Israel expresó en un comunicado oficial que la reapertura “solo será para tránsito a pie y sujeta a un mecanismo de inspección israelí”, tal como indicó la oficina de Netanyahu. Esta apertura limitada quedó supeditada no solo a la recuperación de los fallecidos, sino también al retorno de todos los rehenes israelíes vivos y a los esfuerzos de Hamás por localizar y devolver los cuerpos de ciudadanos israelíes que han perdido la vida en el conflicto.

En el contexto de esta condición previa, Netanyahu subrayó que las Fuerzas Armadas israelíes desarrollan una operación para localizar y repatriar los restos del sargento mayor Ran Gvili. La acción militar se lleva a cabo en un cementerio ubicado en el norte de la Franja de Gaza, dentro de la llamada Línea Amarilla, que marca el límite de repliegue acordado por las partes tras el alto el fuego establecido el 10 de octubre de 2025, explicó Europa Press.

El brazo armado de Hamás afirmó este domingo que transmitió a las autoridades israelíes toda la información disponible respecto al paradero de los restos de Gvili, reportó el medio. Acto seguido, Israel puso en marcha el despliegue detallado previamente, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo con Estados Unidos, con la intención de poder avanzar hacia la siguiente etapa del plan de paz regional, que contempla la reapertura parcial del paso de Rafá.

Las autoridades israelíes han reiterado que la reanudación del cruce fronterizo solo se realizará una vez que Hamás cumpla de forma completa con la localización de los rehenes fallecidos y cuando todos los cautivos vivos queden liberados, cumpliendo así el requisito central fijado en la negociación diplomática con el respaldo de la administración estadounidense. El citado plan de 20 puntos incluye mecanismos de inspección de seguridad estrictos para el tránsito peatonal, requiriendo la supervisión constante del paso bajo control israelí, tal como explicó la oficina de Netanyahu y según publicó Europa Press.

El acuerdo alcanzado en torno al cruce de Rafá se inscribe en las gestiones diplomáticas más amplias orientadas a alcanzar un alto el fuego duradero y fomentar un nuevo marco de paz en la región, bajo tutela estadounidense. El restablecimiento limitado del tránsito entre Gaza y Egipto representa un elemento clave de este proceso, de acuerdo con lo informado por Europa Press. Además, la operación centrada en los restos de Ran Gvili se presenta como un episodio con relevancia inmediata para las negociaciones en curso y para la modificación de las dinámicas fronterizas entre la Franja de Gaza e Israel conforme a lo pactado bajo los auspicios de Washington.

Durante la jornada del domingo, la secuencia de comunicados oficiales y reportes de las partes implicadas evidenció que la apertura del paso fronterizo permanece directamente vinculada a la colaboración de Hamás en la identificación y devolución de los rehenes, así como a la verificación por parte del Ejército israelí de que se han recuperado todos los cuerpos listados, destacando en especial la localización del sargento mayor Ran Gvili, señaló Europa Press.

El diseño y la implementación del mecanismo de inspección para el tránsito peatonal por Rafá han sido delineados en el marco del plan estadounidense, respetando los intereses de seguridad de Israel y alineándose con los compromisos internacionales asumidos por los involucrados. La situación en la frontera sur de Gaza, según la cobertura de Europa Press, continúa sujeta a la evolución de la operación de recuperación y a la dinámica de intercambio humanitario y de seguridad establecida entre Israel, Hamás y Egipto, con la mediación activa de Estados Unidos.