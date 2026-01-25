Juan Carlos Ferrero se pasa al golf para entrenar la salud mental de Ángel Ayora

“La salud mental y el desarrollo profesional serán los ejes principales de mi colaboración con Ángel Ayora en el golf a partir de 2026”, comunicó Juan Carlos Ferrero en sus redes sociales, adelantando así el próximo paso en su carrera deportiva apenas un mes después de su separación profesional con Carlos Alcaraz. Ferrero, quien acompañó durante siete años a Alcaraz, regresará al mundo del alto rendimiento, ahora trasladando su experiencia desde la pista de tenis a los campos de golf, cuatro semanas después de poner fin a una etapa en la que el tenista murciano cosechó seis títulos de Grand Slam.

De acuerdo con lo publicado por el medio fuente, Ferrero presentó este domingo su nuevo proyecto, revelando que unirá fuerzas en el ámbito profesional con el joven golfista español Ángel Ayora, de 21 años. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram del ex número uno mundial, donde especificó que el acuerdo contempla trabajar tanto con Ayora como con su entrenador habitual, Juan Ochoa, y el grupo de representación Allinsports. El propio Ferrero explicó que el foco estará puesto, principalmente, en potenciar la dimensión mental del rendimiento deportivo y acompañar el crecimiento de la carrera profesional de Ayora dentro del circuito internacional: “Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional”.

El extenista, que ha convertido su experiencia en el tenis en un legado a través de la formación de atletas de elite, explicó también, según consignó la fuente, que aunque el tenis sigue siendo un eje central en su vida y continuará su labor tanto en su academia como en el circuito profesional, el golf representa una motivación adicional. Reconoció su afinidad personal por este deporte individual y argumentó que una de las razones que lo impulsa a incursionar en el golf es la centralidad del aspecto psicológico en la competencia de alto nivel, declarando: “El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial”.

Según detalló la fuente, Ferrero enfatizó que ya han iniciado el trabajo conjunto y que se encuentra muy motivado con el desafío, dispuesto a aportar tanto su experiencia como su apoyo en el proceso de formación de Ayora, quien se halla en pleno proceso de búsqueda de un lugar en el PGA Tour. El propio golfista, de solo 21 años, viene destacando en torneos y figura entre los nuevos valores del golf nacional, enfrentando la transición al profesionalismo y la exigencia de un entorno extremadamente competitivo.

El vínculo entre Ferrero y Ayora plantea interrogantes sobre cómo el conocimiento trasladado desde el tenis puede impactar en la preparación mental y la gestión de la presión para talentos emergentes de otros deportes individuales. El medio fuente subraya que Ferrero ha conseguido compatibilizar su labor de entrenador con el desarrollo de proyectos personales en el ámbito educativo y deportivo. La academia que lleva su nombre continúa funcionando como plataforma para la formación de jóvenes tenistas, al tiempo que el extenista diversifica sus campos de actuación.

La ruptura profesional entre Ferrero y Carlos Alcaraz, anunciada en diciembre, marcó el fin de un ciclo de éxitos compartidos y abrió una etapa en la que ambos buscan nuevos retos. Ferrero, que fuera número uno del mundo y campeón de Roland Garros, había ejercido un papel determinante en la carrera de Alcaraz desde su adolescencia, guiando al murciano a la cima del tenis mundial. Según consignó la fuente, la decisión de separarse se produjo en términos inesperados, dado el peso de las conquistas recientes. Ahora, Ferrero reorienta su carrera hacia el acompañamiento de deportistas en otras disciplinas, centrando esfuerzos en el fortalecimiento mental como elemento diferencial.

Mientras tanto, Ayora y su entorno consideran que este acompañamiento representa una oportunidad para avanzar en aspectos claves que van más allá de la técnica, incidiendo en la preparación emocional y estratégica para la alta competencia. El proyecto entre ambos contempla, según expuso Ferrero en su anuncio público, una hoja de ruta en la que la gestión del talento, la capacidad de afrontar situaciones de presión y la consolidación de la confianza serán aspectos prioritarios a trabajar. La colaboración ha comenzado y, de acuerdo con el propio extenista, existe una alta motivación para contribuir a que Ayora logre su objetivo de consolidarse entre la élite del golf internacional.