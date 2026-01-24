Zelenski valora las "constructivas" conversaciones a tres con Rusia y EEUU en Abu Dabi

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que los contactos a tres entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos mantenidos en Abu Dabi han sido "constructivos" y ha adelantado que se celebrarán nuevos encuentros con este formato, probablemente la semana próxima.

"Nuestra delegación ha informado de que la reunión de Emiratos Árabes Unidos ha terminado. Y ha sido la primera reunión con este formato en bastante tiempo, con dos días de reuniones a tres", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski ha resaltado que "se ha hablado de muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas". "El centro han sido los parámetros para un posible fin de la guerra", según el mandatario ucraniano, que considera "de gran valor" la implicación de Estados Unidos para "monitorizar y supervisar el proceso para el fin de la guerra y garantizar una seguridad genuina".

Desde Washington han planteado "posibles formatos para formalizar los parámetros para poner fin a la guerra", así como "las condiciones de seguridad necesarias para lograrlo".

La reunión ha terminado con un acuerdo de las partes para informar a sus gobiernos sobre los aspectos tratados y "coordinar los próximos pasos" con los dirigentes. "Los representantes militares han identificado un listado de cuestiones para un posible nuevo encuentro. Dado que hay disposición a avanzar, y Ucrania la tiene, habrá nuevas reuniones, posiblemente la próxima semana", ha relatado Zelenski.

En el mensaje, Zelenski expresa su agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por su mediación y su disposición a acoger futuros encuentros. "Ucrania está trabajando por la paz y la seguridad", ha remachado el presidente ucraniano.

El encuentro del sábado ha durado aproximadamente tres horas y son las primeras conversaciones a tres tras meses de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos basándose en el plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La delegación ucraniana estaba encabezada por el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, mientras que la rusa está liderada por el jefe de los servicios secretos militares, el Departamento Central de Inteligencia de Rusia, Igor Kostiukov.