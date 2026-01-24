Trump acusa a las autoridades de Minnesota de "incitar a la insurrección" y defiende a los "patriotas" del ICE

Según las declaraciones de Donald Trump, el exmandatario estadounidense sostiene que una serie de polémicas acciones y mensajes de las autoridades estatales y locales de Minnesota han generado un ambiente de confrontación tras el fallecimiento de un civil en Minneapolis durante una operación del ICE. La reacción de Trump se produce poco después de que un agente de la Patrulla Fronteriza, integrado en una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), matara a un ciudadano estadounidense en el centro de la ciudad durante un intento de detención de un extranjero, de acuerdo con la información publicada por diversos medios de comunicación.

En sus intervenciones a través de redes sociales, el expresidente enfocó sus críticas directamente contra el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acusándolos de "incitar a la insurrección" a través de lo que definió como una "retórica pomposa, peligrosa y arrogante". Según reportó la prensa, Trump preguntó: "¿Dónde está la Policía local? ¿Por qué no les han permitido proteger a los agentes del ICE?". El medio precisó que, en sus comentarios, el exlíder estadounidense mostró imágenes del arma de fuego supuestamente implicada, señalando: "Esta es la pistola del hombre, cargada y con dos cargadores enteros y lista. ¿De qué va todo esto?".

Trump defendió públicamente a los agentes del ICE, refiriéndose a ellos como "patriotas", y argumentó que una supuesta falta de apoyo a la labor de este cuerpo pone en riesgo la seguridad estatal. Afirmó que "12.000 criminales extranjeros ilegales, muchos de ellos violentos, han sido detenidos y sacados de Minnesota. Si estuvieran aún ahí lo que veríais sería mucho peor que lo que habéis visto hoy". Estas cifras y comentarios fueron citados en varios informes de prensa que detallaron el clima de tensión social y política desencadenado por la operación y la muerte ocurrida el sábado.

Posteriormente, Trump amplió sus declaraciones para sugerir que las acciones actuales de las autoridades estatales buscan "encubrir" una supuesta malversación de fondos en Minnesota. Según consignó la prensa, el exmandatario mencionó "miles de millones de dólares que han sido robado del que fuera gran estado de Minnesota" y aseguró que el territorio "volverá a ser de nuevo" una referencia nacional. Trump arremetió directamente contra la congresista Ilhan Omar, a quien acusó de tener "34 millones de dólares en su cuenta" e insistió en la existencia de un "enorme fraude monetario" y de "miles de millones de dólares desaparecidos". A lo largo de sus mensajes, reclamó que "queremos que el dinero vuelva y lo queremos ya. Los defraudadores que han robado el dinero van a ir a la cárcel, ¡donde deben estar! No es distinto a un gran robo bancario", aseveró el expresidente, conforme trascendió en el medio citado.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una creciente indignación en la población de Minnesota, tras la muerte durante la reciente intervención y otros incidentes que involucran al ICE en el estado. Entre los episodios señalados por medios nacionales se encuentra la muerte de Reneé Good, quien en enero resultó fallecida en circunstancias similares, así como la detención de un niño de cinco años. Estos hechos han intensificado los reclamos de los ciudadanos y de algunas autoridades locales y estatales para que se suspenda la presencia y actividad del ICE en la región, posición que contrastó con el respaldo manifiesto expresado por el exmandatario a los agentes federales.

El entorno político y social en Minnesota presenta actualmente divisiones significativas en torno a la actuación de las fuerzas federales y el papel de las autoridades locales. Los reclamos por el cese de las operaciones del ICE se han incrementado desde diversos sectores, mientras que las posiciones como la de Trump acusan a los líderes estatales y municipales de poner en riesgo la seguridad y el orden social por limitar, según sus palabras, la actuación de los agentes policiales federales.

De acuerdo con los informes de prensa, la polémica también involucra denuncias de supuestos fraudes millonarios, con menciones directas a figuras políticas de la oposición. El cruce de declaraciones públicas entre los representantes federales y estatales contribuye a una escalada del debate sobre las competencias, los límites y la transparencia en la política migratoria y la seguridad en Minnesota. La investigación sobre la muerte del civil, así como el alcance de las acusaciones de corrupción denunciadas por Trump, siguen en curso, mientras el estado enfrenta tensiones sociales y políticas que han reavivado el debate sobre el papel del ICE y la gestión de la seguridad en el territorio, según consolidaron los principales medios estadounidenses.