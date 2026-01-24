Meloni recibe con "estupor" las críticas de Trump a la labor de los aliados de EEUU en Afganistán

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha expresado este sábado su "estupor" por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la falta de implicación de los aliados de Estados Unidos en Afganistán tras declarar que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" en Afganistán.

"El Gobierno italiano ha recibido con estupor las declaraciones del presidente Trump sobre la situación de 'retaguardia' de los aliados de la OTAN durante las operaciones en Afganistán", ha publicado Meloni en redes sociales.

La mandataria italiana ha recordado que 53 soldados italianos murieron y más de 700 resultaron heridos en operaciones de combate, misiones de seguridad y entrenamiento de las fuerzas afganas.

"Por esta razón, las declaraciones que minimizan la contribución de los países de la OTAN en Afganistán son inaceptables, especialmente si provienen de una nación aliada", ha apuntado.

Meloni ha destacado la "sólida amistad" que une a Italia con Estados Unidos por sus valores compartidos y la colaboración histórica, "pero la amistad exige respeto, condición fundamental para seguir garantizando la solidaridad que sustenta la Alianza Atlántica", ha recalcado.

También el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha destacado la laabor de las Fuerzas Armadas alemanas en Afganistán. "Nuestro Ejército estaba preparado cuando nuestros aliados estadounidenses solicitaron apoyo tras el atentado terrorista islamista de 2001", ha afirmado Pistorius en declaraciones al periódico 'Bild'. "Alemania está muy agradecida a nuestro Ejército por su valentía y su gran profesionalidad", ha subrayado.

Pistorius ha recordado que Alemania tuvo militares en Afganistán durante 19 años. "Cumplieron su misión bajo el mayor peligro para su vida y su integridad física y en condiciones extremas", ha destacado antes d¡e recordar que 59 militares y tres policias murieron en combate, en ataques o en accidentes en el país centroasiático.

Trump dijo en una entrevista en Fox News que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001 y cuestionó su eficacia en caso de invocar la defensa nacional para la frontera con México.

"Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas", dijo.

El Artículo 5 fue activado por primera y única vez en 2001, tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono que provocaron la posterior invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados.