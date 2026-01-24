Jagoba Arrasate: "Tenemos que cerrar el grifo a nivel defensivo"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha asegurado que el equipo debe "cerrar el grifo a nivel defensivo" en esta segunda vuelta de LaLiga EA Sports, empezando por el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid, y considera que las "novedades" que traiga este mercado de invierno "deberían ser para reforzar el equipo y no al revés".

"Es positivo que el equipo haga gol en la mayoría de los partidos, pero lo importante es que sepamos rentabilizar los goles, y eso es lo que nos ha faltado en la primera vuelta y lo que tenemos que mejorar en la segunda. El ejemplo más claro lo tenemos el otro día; es muy difícil volver a hacer tres goles para ganar un partido. Ojalá sigamos haciendo goles, pero está claro que tenemos que cerrar el grifo a nivel defensivo. Mañana es un reto, porque nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de LaLiga", declaró en rueda de prensa.

Todo en un Riyadh Air Metropolitano que es "uno de los campos más complicados" y donde el Atlético se muestra casi intratable. "Empató el primer partido de LaLiga y todo lo demás lo ha ganado. Es un equipo fiable sobre todo en casa y necesitamos nuestra mejor versión. El equipo está haciendo goles, pero sobre todo a nivel defensivo necesitamos mejorar, necesitamos ser más sólidos. Venimos de ganar un partido contra un rival complicado pero concediendo, así que eso es sobre todo lo que tenemos que mejorar mañana", indicó.

"Tenemos que mejorar la primera vuelta haciendo una segunda vuelta mejor, mejorando los números fuera de casa. El equipo ha conseguido solo una victoria lejos y eso tiene que cambiar. Pero hay partidos y partidos; igual haces un buen partido mañana y no te da para ganar, y en otros campos igual sí. Tenemos que empezar por esa solidez defensiva. El otro día, haciendo muchas cosas bien y metiéndole mucho corazón, con otra mentalidad, también concedimos situaciones, y eso es lo que no podemos hacer mañana. Esa solidez necesitamos extenderla en el tiempo para tener también mejores resultados fuera de casa", analizó.

El técnico vasco también insistió en que no les beneficia un 'toma y daca' este domingo. "En el 'toma y daca' quieres 'toma' y no quieres 'daca'. Mañana, en un campo así, un intercambio de golpes creo que no sería bueno para nosotros. El otro día salimos a por el rival, y el Atlético es un rival que también siempre sale a por el rival. Se dieron esas situaciones de ida y vuelta, un partido vibrante, eléctrico, atractivo para el espectador, pero a nivel defensivo tenemos que estar mejor. Mañana nos interesa un partido más largo, más pausado, de más control, pero es más fácil decirlo que hacerlo", explicó.

Ante los malos números que maneja frente a Diego Pablo Simeone, Arrasate se agarra a las ocasiones en las que sí logró puntuar. "Ojalá todos los años me enfrente al 'Cholo', será buena señal. Son 15 enfrentamientos con 13 derrotas, pero también es verdad que en la primera vuelta empatamos y hace dos años con Osasuna ganamos en el Metropolitano, me agarro más a eso. Es complicado, porque es un gran equipo, un gran entrenador, pero firmo todos los años jugar contra el 'Cholo'", manifestó.

Además, confirmó las bajas en defensa de Toni Lato y del albanés Marash Kumbulla y del centrocampista Manu Morlanes, que sí estarán en el siguiente partido, ya que padecen molestias "musculares que no son gran cosa", y desveló que el joven francés Justin Kalumba ha llegado "con muy buena actitud y muy buena mentalidad". "Veremos si nos puede ayudar en estos partidos", expresó.

También aseguró que se mantienen pendientes del estado de Raíllo, al que podría sustituir David López. "Confiamos en David, la duda es el riesgo -de Raíllo-. Una cosa es que no esté al 100%, pero él ha jugado y ha querido estar siempre con otro tipo de lesión, pero este tipo de lesión le limita un poco. Hay un riesgo de que pueda acarrear una lesión más importante. Eso es lo que tenemos que barajar y decidir", apuntó.

Respecto al interés de algunos clubes en Vedat Muriqi, cree que es algo positivo para él. "El año pasado no se habló tanto de él, si se está hablando de él es porque está haciendo las cosas bien, está haciendo goles, está llamando la atención. Lo veo bien, con muy buena mentalidad, motivado para mañana, y ahora mismo nos está dando muchísimo, para nosotros es un jugador capital", subrayó.

Por último, Arrasate tampoco eludió las ofertas por Omar Mascarell desde Brasil. "Está en un gran momento, estoy contando con él y le veo muy centrado. Mañana va a volver a jugar. Son situaciones entre él y el club, me consta que el club quiere que siga aquí, pero me pierdo un poco en esas situaciones", manifestó. "El mercado está abierto y nunca sabes lo que puede pasar. La dirección deportiva y yo, sabemos que tenemos que reforzarnos y no debilitarnos. Ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana, sabiendo que en esta última semana puede haber novedades, pero esas novedades deberían ser para reforzar el equipo y no al revés", finalizó.