Guillermo Almada: "Si cometemos distracciones ante el Barça, lo vamos a pagar carísimo"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, abordó la reciente incorporación de Thiago Fernández, centrocampista argentino, y anticipó que si bien formará parte de la expedición al Camp Nou, todavía no se encuentra disponible para el próximo compromiso del equipo. Según detalló el propio Almada, Fernández venía entrenando con el Villarreal y el cuerpo técnico del Oviedo espera que logre adaptarse a la dinámica del plantel y a las exigencias de LaLiga lo antes posible, con el objetivo de potenciar la ofensiva del conjunto asturiano. A partir de este escenario, el técnico subrayó la importancia de la máxima concentración en vísperas del próximo enfrentamiento frente al FC Barcelona, uno de los rivales más complejos del campeonato, consigna el medio.

Según consignó la fuente, Almada remarcó durante una rueda de prensa que cualquier distracción del Real Oviedo ante el Barcelona podría costarles muy caro. "Si cometemos distracciones ante el Barça, lo vamos a pagar carísimo", afirmó el entrenador, poniendo el foco en la exigencia que supone jugar en el Camp Nou y reconociendo la superioridad de los azulgranas en aspectos clave del juego. El técnico señaló que el grupo debe esforzarse por completar un partido "perfecto" para mantener abiertas las posibilidades de obtener un resultado favorable. Además, instó a sus jugadores a afrontar el reto "con optimismo", insistiendo en la necesidad de pelear cada minuto hasta el final del encuentro y de expresar una actitud positiva desde el terreno.

El medio informó que Almada ha evaluado los últimos encuentros, destacando que el equipo ha mostrado superioridad en tramos del juego respecto a los rivales, aunque también admitió que ciertas distracciones les han costado puntos. "Tenemos que sentirnos orgullosos de estar en partidos como este y tratar de ganar", sostuvo el técnico uruguayo, señalando que este tipo de enfrentamientos son los más disfrutables para los futbolistas. A la vez, comentó que, tras analizar el partido contra Osasuna, identificaron tanto aciertos como errores, siendo la falta de efectividad en momentos clave y las desatenciones defensivas algunos de los principales puntos a pulir. En palabras del entrenador: "La disposición de los jugadores ha sido muy buena, la entrega también, y el aspecto tensional es el que indudablemente tenemos que mejorar".

El análisis de los encuentros previos, según explicó Almada en declaraciones recogidas por el medio, arrojó sensaciones ambiguas, ya que en varios compromisos tuvieron ocasiones de ganar por lo conseguido dentro del campo. Sin embargo, las distracciones y la falta de efectividad dejaron escapar puntos, situación que se han propuesto corregir para no ver repetidos los mismos errores, sobre todo contra un rival de la talla del Barcelona. "Si seguimos cediendo posibilidades sin mucha creación, terminaremos cediendo puntos, como nos pasó en los partidos anteriores", manifestó Almada.

A la pregunta sobre si le preocupa más la falta de gol o las lagunas a nivel defensivo, el entrenador del Real Oviedo respondió que ambas cuestiones forman parte de sus inquietudes. Apuntó que trabajan tanto en la mejora de la estructura ofensiva como en la solidez defensiva, y destacó que contra Osasuna surgieron distracciones que no se habían producido antes, lo que acabó costando caro al equipo. En esa línea, anticipó que frente al Barcelona será indispensable mantener la concentración y buscar la posesión del balón para contrarrestar la intensidad y calidad del conjunto azulgrana. "Vamos a tener que estar muy concentrados. En definitiva, tratar de jugar mejor que ellos", afirmó Almada, expresando su confianza en la capacidad de trabajo del equipo para superar las dificultades propias de este tipo de partidos y buscar un desempeño competitivo.

Además, el técnico se refirió al caso de Santi Cazorla, habitual suplente en los últimos enfrentamientos. Explicó que la situación responde a decisiones técnicas, ya que considera que Reina atraviesa un mejor momento, aportando en fases del juego como la presión y el manejo de la pelota. "Lo hemos hablado con Santi, él está también de acuerdo con estas decisiones por lo que ve en la cancha", indicó Almada, quien añadió que la elección de jugadores varía en función de las necesidades tácticas y de intensidad del partido.

Durante su intervención, Almada también se detuvo a examinar las dificultades defensivas vividas ante Osasuna, atribuyéndolas a las distracciones y problemas con las pelotas aéreas, áreas que identificaron como vulnerables antes del choque y que, pese a los entrenamientos realizados, no supieron resolver debidamente durante el partido. En ese sentido, enfatizó la necesidad de corregir estos aspectos para rendir frente a rivales que exigen el máximo, como el FC Barcelona.

Respecto al mercado de fichajes de invierno, el entrenador manifestó su deseo de reforzar la parcela ofensiva, aunque señaló que las limitaciones salariales del club condicionan las operaciones. Reconoció el esfuerzo de la directiva para cerrar incorporaciones, puntualizando que la llegada de jugadores de otras ligas, especialmente de América, responde a la imposibilidad de traer futbolistas ya adaptados a LaLiga por motivos económicos. Almada, según publicó el medio, considera que la adaptación rápida de los nuevos refuerzos será determinante para el rendimiento del equipo en la segunda mitad de la temporada.

Por último, el técnico expresó su optimismo respecto a la inminente adaptación de Thiago Fernández, a quien señaló como un posible valor agregado para el sistema ofensivo del Oviedo una vez que pueda debutar. Almada expresó su convicción en la capacidad de sus jugadores para afrontar los retos que depararán los próximos compromisos, haciendo hincapié en la preparación y el convencimiento como factores esenciales para buscar un rendimiento sobresaliente a corto plazo.