Elisabeth Reyes habla de cómo se encuentra tras su separación con Sergio Sánchez

Elisabeth Reyes concedía hace un año su primera entrevista en televisión hablando de la separación con Sergio Sánchez, con quien compartió doce años de relación y una hija en común. Ahora, la modelo reaparecía ante las cámaras en 'We Love Flamenco' en Sevilla y desvelaba cómo se encuentra.

"Estoy muy bien como estoy, estoy muy feliz, centrada en mí, en volver a recuperar el tiempo que he estado muchos años en pareja y ahora me apetece muchísimo disfrutar de la soltería, de mi familia, de mis amigos y de mi hija que está ya muy grande", reconocía Elisabeth al preguntarle por su estado actual.

Además, confesaba que "voy a ser de las que va a tardar bastante" en entregarse de nuevo al amor aunque "no puedo decir nunca de estas buenas, no beberé, porque nunca se sabe" pero "ahora mismo estoy en una etapa de mi vida que estoy muy bien así".

Por último, la que fuera Miss España reconocía que "mi hija, mi familia, mis amigos" han sido sus grandes apoyos tras su separación, pero "sobre todo mi trabajo, que por supuesto es una de las cosas que me ha ayudado más a volver a estar bien"... aunque reconocía que ya está "bastante recuperada".

