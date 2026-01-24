El jefe de la OMS rechaza los argumentos presentados por EEUU para abandonar la agencia sanitaria de la ONU

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rechazado este sábado todos los argumentos esgrimidos por Estados Unidos en su decisión de abandonar la agencia sanitaria de Naciones Unidas especialmente en represalia por las recomendaciones propuestas por la institución internacional durante la pandemia de coronavirus.

El secretario de Salud de EEUU, Robert Kennedy Jr, conocido por su escepticismo sobre las vacunas y su afinidad por la difusión de datos pseudocientíficos, denunció que la OMS se guiaba por "una agenda politizada y burocrática impulsada por naciones hostiles" y que, durante la pandemia, impuso restricciones directamente responsables de la muerte de estadounidenses.

La pandemia, cabe recordar, se cobró las vidas de más de 1,2 millones de norteamericanos (el país del mundo con más muertos y el 16º en el apartado de víctimas mortales por millón de habitantes) y dejó más de 100 millones de afectados durante la primera Administración Trump.

El director de la OMS ha tenido que salir a redes sociales para indicar que en ningún momento recomendó a los gobiernos del mundo la imposición de mascarillas o vacunas y jamás recomendó confinamientos. Sus peticiones para el uso de las máscaras de protección fueron meras recomendaciones, como las que extendió al distanciamiento social y a la inoculación.

"La OMS apoyó a los gobiernos soberanos con asesoramiento técnico y orientación, desarrollados a partir de la evidencia emergente sobre la COVID-19, para que pudieran tomar decisiones políticas que beneficiaran a sus ciudadanos", ha indicado Tedros, antes de asegurar que "cada gobierno tomó sus propias decisiones, en función de sus necesidades y circunstancias".

También ha comparecido en redes sociales la epidemióloga jefe de la OMS, la estadounidense Maria Van Kerkhove, para responder a las mismas acusaciones formuladas por el subsecretario de Salud de EEUU, Jim O'Neill, quien acusó a la agencia de la ONU de "ignorar las primeras advertencias sobre la COVID-19 de Taiwán en 2019, fingiendo que Taiwán no existía", y criticó especialmente a los "eurócratas de Ginebra".

"Todo falso", ha respondido Kerkhove. "Sé de primera mano, como responsable técnico de la COVID-19, que la OMS detectó la señal de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019", ha indicado en referencia al origen del virus. "Taiwán no nos avisó: nos pidió información ese mismo día. No hemos ignorado a Taiwán, no ignoramos la ciencia, y la OMS nunca recomendó confinamientos", ha zanjado.