Agencias

Al menos 61 muertos y 110 heridos por el temporal de frío en Afganistán

Guardar

Al menos 61 personas han muerto y 110 más han resultado heridas, muchas de ellas menores de edad, debido al temporal de frío y lluvia que está azotando varias regiones de Afganistán, según ha informado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (NDMA, por sus siglas en inglés).

El balance se corresponde con los fallecidos entre el miércoles y el jueves, según ha indicado el organismo oficial afgano en un comunicado publicado este sábado en redes sociales. Además hay 458 viviendas destruidas completa o parcialmente, según la NDMA, que advierte de que se trata de cifras preliminares y que hay revisiones en marcha en varias provincias.

"Las intensas lluvias y las nevadas han provocado una avalancha mortal en la provincia de Nuristán y en otras zonas se han hundido cubiertas y provocado accidentes de tráfico", ha explicado por su parte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en un comunicado.

La OCHA destaca que la de Afganistán es una de las crisis humanitarias "más grandes del mundo", con casi 22 millones de personas necesitadas de asistencia, más de dos de cada cinco habitantes del país.

Así, recuerda que ha hecho un llamamiento para recibir 1.700 millones de dólares (unos 1.440 millones de euros) para atender a 17,5 millones de personas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colombia suspende la venta de electricidad a Ecuador luego de la imposición de aranceles

Colombia suspende la venta de

El Partido Popular puede ganar las elecciones en Aragón, aunque necesitaría a VOX para gobernar, según el CIS

La última encuesta del CIS muestra que la formación con más apoyo en Aragón necesitaría aliados para formar ejecutivo, el PSOE queda en segundo lugar y Vox podría tener un papel clave, según resultados previos a la cita electoral

El Partido Popular puede ganar

Bank of America reafirma su apuesta por BBVA en el arranque de la temporada de resultados de la banca

Las previsiones de Bank of America señalan que BBVA destacará este trimestre entre sus competidores por su rentabilidad y recompra de títulos, aunque expertos anticipan que el foco estará en las perspectivas financieras y retorno de capital a accionistas

Bank of America reafirma su

Ayuso pide a la UE que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se garantice la protección" de los agricultores

La presidenta madrileña exige garantías de equidad para productores españoles ante la inminente posible aplicación del pacto con Mercosur, señalando que el sector es clave para la economía y la sostenibilidad, e insta a priorizar sus derechos

Ayuso pide a la UE

Álvaro Escassi retira su denuncia por extorsión contra Valeri Cuéllar: "Se archiva el caso, no quiero saber nada más"

El jinete ha puesto punto final a la disputa legal al acordar el cierre del proceso por chantaje contra la ciudadana colombiana, renunciando a continuar con acciones ante el juez y manifestando su deseo de terminar cualquier vínculo

Álvaro Escassi retira su denuncia