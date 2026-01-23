Agencias

Veracruz presenta en Fitur una propuesta turística que mezcla tradición con misticismo y naturaleza

El estado mexicano de Veracruz ha presentado en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, una propuesta turística que combina tradición, misticismo, sabor y naturaleza en un año marcado por la importancia de México en la feria, país socio de esta edición.

A través de una puesta en escena dinámica y visual, Veracruz pone en valor su enorme riqueza cultural: música, danzas tradicionales, folclore y una herencia histórica viva que se combina con la hospitalidad de su gente.

Además, el estado mexicano ha puesto en valor su gastronomía mestiza y profundamente ligada a su tierra, con productos como el café veracruzano y las recetas de la zona que reflejan su historia y diversidad.

Veracruz también es heredera de antiguas culturas indígenas y rituales ancestrales, donde es posible experimentar la espiritualidad totonaca, prácticas de sanación y una conexión con la naturaleza.

En este sentido, su geografía ofrece una diversidad que abarca desde las playas abiertas al Golfo de México hasta las selvas, montañas, ríos y paisajes verdes.

"Veracruz es un estado que se vive con todos los sentidos. Nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra naturaleza son una invitación permanente a descubrir un destino auténtico, lleno de energía y experiencias inolvidables. Quien nos visita encuentra un destino auténtico, cercano y lleno de experiencias que se quedan en la memoria", señaló la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

