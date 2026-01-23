Trump afirma "tener derecho" a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca y "de por vida"

Durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Donald Trump expresó que la Junta de Paz de Gaza —el órgano de transición propuesto para gobernar ese enclave palestino tras el alto el fuego— podría ampliar sus funciones y alcanzar una dimensión internacional, además de considerar una colaboración estrecha con las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos indicó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si asumirá la presidencia de la Junta una vez que finalice su segundo mandato en la Casa Blanca, aunque sostuvo que el diseño original del cargo le otorga ese derecho “de por vida”. Según consignó el medio Europa Press, Trump fue consultado acerca de su eventual rol al frente del organismo para la transición gazatí durante su viaje a bordo del 'Air Force One', contexto en el que afirmó: “Tengo derecho a serlo si quiero”.

Tal como detalló Europa Press, Trump explicó que la posibilidad de liderar la Junta de Paz de Gaza después de dejar la presidencia de Estados Unidos sigue abierta. Señaló que la decisión aún se encuentra bajo evaluación y añadió que existen intereses, sin especificar quiénes, que expresan su deseo de que él continúe en ese puesto. “En teoría es de por vida, pero no estoy seguro de quererlo”, puntualizó el mandatario, quien promovió la creación de este organismo como parte de la estrategia estadounidense para el futuro de Gaza tras el conflicto reciente.

El origen de la Junta de Paz de Gaza se remonta a la propuesta desarrollada por la administración de Trump para estabilizar la región y procurar una transición política y administrativa luego del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Conforme a lo reportado por Europa Press, la implementación de la primera fase del plan inició en octubre de 2025, tras el acuerdo alcanzado y la puesta en marcha de la tregua. Trump anunció la semana pasada la activación de la segunda etapa, aunque los detalles relevantes permanecen aún sin divulgarse.

La Junta, según la visión de Trump, podría rebasar el ámbito palestino y operar con una proyección global. El presidente estadounidense mencionó que el órgano podría “trabajar en relación con Naciones Unidas”, institución que según sus declaraciones, ha señalado en varias oportunidades como poseedora de “gran potencial”. “Creo que trabajar con la Junta de Paz va a ser positivo para Naciones Unidas”, sostuvo Trump, añadiendo, de acuerdo con Europa Press, que las dos entidades podrían incluso fusionarse o que la nueva Junta llegaría a sustituir eventualmente a la propia ONU.

Europa Press informó que Trump había insinuado en comentarios recientes la posibilidad de que la Junta desplace en el futuro a las Naciones Unidas, aunque el organismo internacional negó preocupación sobre esa eventualidad y describió a la Junta como un ente aún "amórfo" en cuanto a sus competencias y mecanismos de funcionamiento. Trump, por su parte, reconoció que no ha mantenido conversaciones directas con responsables de la ONU, insistiendo en críticas previas sobre la actuación de esa organización ante crisis internacionales. Al respecto, el presidente estadounidense esgrimió como argumento su propio historial, afirmando haber resuelto “las ocho guerras” que mencionó, y citó casos como los conflictos en la República Democrática del Congo, Armenia y Azerbaiyán, Camboya y Tailandia, así como el enfrentamiento más reciente entre India y Pakistán. Europa Press matizó que algunos de estos conflictos continúan o han encontrado vías de solución ajenas a la intervención estadounidense.

En el contexto de Oriente Próximo, la situación en la Franja de Gaza se mantiene tensa a pesar de la declaración de alto el fuego derivada del acuerdo de octubre de 2025. Israel continúa realizando operaciones militares en el enclave, según informó Europa Press, e Israel denuncia ataques recurrentes contra sus posiciones en Gaza, mientras que las fuerzas armadas israelíes sostienen la acusación de incursiones desde el lado palestino.

El saldo de víctimas en la Franja sigue incrementándose pese a las medidas de tregua. Europa Press consignó que las autoridades gazatíes, bajo el control de Hamás, han contabilizado hasta el momento 477 muertos y 1.301 heridos posteriores al inicio del alto el fuego. Si se consideran todos los episodios violentos desde el 7 de octubre de 2023, la cifra total asciende a 71.562 fallecidos y 171.379 heridos, según las estimaciones de las autoridades locales difundidas por Europa Press.

La creación de la Junta de Paz de Gaza forma parte de la apuesta estadounidense para abordar la gobernabilidad y el proceso de reconstrucción en Gaza tras la ofensiva israelí y las hostilidades con Hamás. Según Europa Press, la administración Trump planteó el establecimiento de un órgano transicional con la intención de llevar a cabo tareas de gestión política, humanitaria y de seguridad en el enclave palestino. Hasta la fecha, no se han precisado las capacidades operativas plenas de la Junta ni su estructura, señalando fuentes de Naciones Unidas su carácter indefinido.

Durante las declaraciones en Davos, Trump reiteró la importancia que atribuye al funcionamiento del nuevo organismo, destacando su potencial para actuar no solo sobre el enclave gazatí sino también como plataforma de cooperación internacional en materia de paz. Sostuvo que “va a hacer un gran trabajo con el enclave y quizás con otras cosas”, indicando el posible alcance más allá del conflicto específico en Gaza.

La participación de Trump en la Junta de Paz, su posible prolongación tras su salida de la Casa Blanca y la potencial expansión internacional del organismo constituyen puntos centrales en el debate sobre el futuro de la gobernabilidad y la reconstrucción en Gaza. La ONU, por el momento, evita pronunciarse sobre su postura institucional frente al nuevo órgano y refuerza la percepción de que la estructura y las competencias de la Junta aún requieren definiciones claras, según el seguimiento hecho por Europa Press.