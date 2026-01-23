Starmer tilda de "insultantes" las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha tildado este viernes de "insultantes" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que dijo que las tropa de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001.

"Considero que los comentarios de Trump son insultantes y, francamente, espantosas. Y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos y, de hecho, a todo el país", ha expresado en declaraciones difundidas por su oficina.

Starmer ha aprovechado la ocasión para rendir homenaje a los más de 450 miembros de las Fuerza Armadas británicas que perdieron la vida en Afganistán: "Nunca olvidaré su coraje, su valentía y el sacrificio que hicieron por su país. También hubo muchos heridos, algunos con lesiones que les cambiaron la vida".

Al ser preguntado sobre si exigirá una disculpa al presidente estadounidense, ha sostenido que él ha dejado "clara" su postura y que si él realizara estas declaraciones "sin duda" se disculparía. Sin embargo, ha remarcado que Reino Unido tiene "una relación muy estrecha con Estados Unidos, y eso es muy importante" para la seguridad, defensa e Inteligencia británica.

"Es muy importante que mantengamos esa relación. Pero es gracias a esa relación que luchamos junto a los estadounidenses por nuestros valores en Afganistán. Y fue en ese contexto que la gente perdió la vida o sufrió heridas terribles luchando por la libertad, luchando con nuestros aliados por lo que creemos", ha zanjado.

Antes de que Starmer se pronunciara, un portavoz de su oficina había trasladado su descontento sobre los comentarios de Trump, quien ha "desdeñado el papel de las tropas, incluidas las fuerzas británicas", alegando que las bajas británicas fueron un "sacrificio" ocurrido "en aras de la seguridad y en respuesta a un ataque contra un aliado".

Los comentarios de Trump durante la entrevista de esta pasada noche a Fox News han desatado las críticas de la práctica totalidad del espectro político británico. Incluso Nigel Farage, líder del partido Reform UK y aliado de Trump, ha criticado estas declaraciones que rechaza, "con educación". La líder de la principal oposición del Partido Conservador, Kemi Badenoch, las ha tachado de "directamente un disparate".

Después de que Trump especulara con que la OTAN no estaría a la altura de las circunstancias si decidiera activar el Artículo 5 de cooperación entre Estados miembros, el ministro de Defensa británico, John Healey, ha querido recordar que dicho artículo "solo se ha activado una vez", tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que "los aliados de Reino Unido y de la OTAN respondieron al llamamiento de EEUU".

"Y más de 450 militares británicos perdieron sus vidas en Afganistán", ha insistido Healey en redes sociales; tropas que "deberían ser recordadas por lo que eran: héroes que dieron sus vidas al servicio de su país".

El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas de Reino Unido, Al Carns, también ha protestado en redes sociales contra las palabras de Trump, que ha descrito como una "verdadera vergüenza" y "absolutamente ridículas".