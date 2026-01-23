Agencias

Puente dice que la vía de Adamuz se revisó más de lo normal y que los maquinistas no detectaron problemas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el tramo de la vía de Adamuz (Córdoba) en el que se produjo el accidente ferroviario el pasado domingo se revisó más de lo habitual y que los maquinistas no detectaron ningún problema en esta infraestructura en los últimos cuatro meses.

"Hablamos de que de media en la red hay un par de inspecciones geométricas al año y entre dos y cuatro dinámicas al año, aquí se sobrepasa con creces la media de pruebas que se realiza habitualmente en la red", ha señalado.

Así se ha expresado el titular del ramo en una rueda de prensa este viernes sobre el accidente en Córdoba, en la que le acompañaban el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

En este sentido, Puente ha señalado que dicho tramo de la vía afectado superó todo tipo de inspecciones, también por ultrasonidos.

"Tenemos una del 26 de junio, seis días después de la puesta en marcha de la infraestructura, otra del 8 de septiembre, otra del 13 de octubre, otra del 15 de octubre y otra del 21 de noviembre, cinco pruebas dinámicas", ha detallado, destacando que estas pruebas "aunque son más de las habituales, no se hacen por capricho, sino con arreglo a un sistema de gestión de la seguridad, que es el marco con el que se actúa en la seguridad".

Por otra parte, en cuanto a las incidencias reportadas por los maquinistas en los últimos cuatro meses en ese tramo, Puente ha apuntado que tan solo cuatro incidentes fueron reportados, y ninguno estaba relacionado con la infraestructura, ya que se trataba de, por ejemplo, un animal muerto o una avería en un tren.

"No tienen que ver con la infraestructura, ninguna relacionada con la infraestructura, ni vibraciones, ni nada", ha insistido.

