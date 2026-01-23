Marcelino García Toral: "Ganar al Real Madrid es importante porque te acerca al máximo nivel"

Pape Gueye, mediocampista senegalés del Villarreal y recientemente campeón de la Copa África con su selección, se encuentra disponible en la plantilla tras regresar en óptimas condiciones físicas y anímicas. El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, valoró el impacto positivo de contar nuevamente con Gueye, especialmente después de los últimos resultados adversos del equipo. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, el técnico expresó su esperanza de que el equipo recupere su mejor rendimiento justo antes del decisivo enfrentamiento contra el Real Madrid, subrayando que una victoria ante el conjunto blanco permitiría al Villarreal acercarse al máximo nivel competitivo en la Liga.

Europa Press reportó que Marcelino reconoció las dificultades recientes del club, reflejadas en las dos derrotas consecutivas, incluida la eliminación en la Liga de Campeones frente al Ajax y la caída ante el Betis en la jornada anterior. El técnico manifestó sentirse decepcionado con el desempeño mostrado en la Champions, asumiendo su responsabilidad ante el bajo rendimiento observado y resaltando que, a pesar de los reveses, el grupo ha dado muestras de resiliencia. Señaló que el equipo necesita mayor continuidad durante los partidos, además de corregir los altibajos que han caracterizado su juego esta temporada, como condición imprescindible para competir y aspirar a superar a rivales de la talla del Real Madrid.

Según destacó Europa Press, Marcelino abordó también la relevancia del encuentro frente a los madridistas, afirmando que una victoria supone acercarse a la élite del fútbol español. Apuntó que para ello resulta necesario ejecutar un partido prácticamente perfecto, además de aprovechar las oportunidades en ambas áreas, ya que el Real Madrid cuenta con jugadores decisivos capaces de cambiar el sentido del partido en cualquier momento. El técnico consideró clave que el Villarreal alcance su mejor versión si pretende doblegar a uno de los clubes con mayor potencial individual del campeonato.

En relación a las circunstancias del Real Madrid, Marcelino recordó que, a pesar de algunos altibajos, el conjunto dirigido ahora por un nuevo entrenador dispone de una plantilla de enorme calidad. Para el técnico del Villarreal, el cambio en el banquillo blanco resultó llamativo, ya que el equipo todavía permanecía en la lucha por todos los títulos, aunque reconoció que la reciente pérdida de un trofeo ante el Barcelona pudo influir en dicha decisión. El entrenador advirtió que este tipo de cambios suele suponer un estímulo adicional para los jugadores del club madrileño, lo que puede incrementar el grado de dificultad del compromiso.

El propio Marcelino, según recoge a Europa Press, hizo hincapié en la peligrosidad de futbolistas como Vinícius Júnior y Jude Bellingham, considerándolos piezas determinantes cuando se encuentran en plenitud. Subrayó que la repercusión mediática de cualquier situación o controversia vinculada al Real Madrid es elevada, especialmente debido a la magnitud del club en España y Europa, aunque prefirió no hacer comentarios sobre polémicas recientes, afirmando que su atención está puesta únicamente en el trabajo de su equipo.

Respecto a la situación de la plantilla del Villarreal, Marcelino repasó las ausencias por sanción de Santi Comesaña y Santiago Mouriño, lo que limita las opciones en el centro del campo y la defensa. No obstante, celebró tener como opción a Gueye tras su éxito en África y garantizó que el futbolista llega con una motivación elevada, sin lesiones y con plena disposición para ser considerado en el once.

El entrenador del conjunto amarillo también evocó el precedente del último partido ante el Real Madrid, recordando cómo el Villarreal realizó una actuación destacada, aunque dos acciones decisivas de Kylian Mbappé impidieron un resultado diferente. Marcelino reiteró el deseo del equipo de sumar una victoria frente a un grande, considerando que este tipo de triunfos validan el trabajo realizado y permiten avanzar hacia cotas más altas en la clasificación.

En la comparecencia recogida por Europa Press, el técnico insistió en la importancia de competir al máximo nivel y analizar los errores cometidos en anteriores compromisos para evitar repetirlos. La autocrítica y el afán de mejora, según el entrenador, se convierten en aspectos clave para afrontar el reto de doblegar al Real Madrid en el estadio del Villarreal, un partido que, además de vital para la moral del grupo, puede marcar la dirección del equipo en el tramo final de la temporada.