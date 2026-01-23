La UE impulsará un "ambicioso" paquete de sanciones contra Rusia en el cuarto aniversario de guerra en Ucrania

La Comisión Europea destinará este viernes 447 generadores eléctricos de emergencia a Ucrania, con un valor total de 3,7 millones de euros, para restaurar servicios esenciales como hospitales, refugios y otros sectores críticos, frente al reciente agravamiento de los cortes de energía derivados de ataques rusos a la infraestructura eléctrica. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia Europa Press, más de un millón de personas permanecen sin acceso a electricidad, agua ni calefacción en medio de temperaturas bajo cero, acentuando la vulnerabilidad de la población ucraniana mientras continúa el conflicto.

Según informó el medio, la Unión Europea planea presentar la semana próxima nuevas medidas restrictivas hacia Rusia, coincidiendo con las negociaciones sobre el apoyo militar y financiero adicional a Ucrania. El anuncio acompaña las discusiones en torno a un vigésimo paquete de sanciones, calificado como “ambicioso” por fuentes europeas y previsto para febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión de Ucrania.

El plan de sanciones será uno de los temas clave en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, programada para el jueves 29 de enero. En esa ocasión, tienen previsto debatir tanto las medidas incluidas en el nuevo paquete como otras acciones de presión inmediatas contra el régimen liderado por Vladimir Putin. Algunas de estas penalizaciones, de carácter urgente, podrían hacerse públicas en los próximos días, detalló Europa Press. El jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha, ha sido invitado al encuentro, donde se evaluarán fórmulas para incrementar la asistencia militar y las garantías de seguridad a Kiev.

Bruselas espera que los países miembros aprueben este paquete de sanciones en febrero, coincidiendo con la conmemoración del inicio del conflicto. El último conjunto de medidas, adoptado en octubre del año anterior, se centró en reforzar la presión sobre sectores estratégicos de la economía de guerra rusa, tales como la energía, las finanzas, la base militar-industrial y áreas económicas especiales.

Europa Press informó que, hasta el momento, no ha trascendido el detalle completo de las nuevas medidas que la Comisión Europea podría sugerir a los Veintisiete Estados miembros. Sin embargo, fuentes comunitarias confirmaron que el trabajo avanza en dos frentes: un paquete integral de sanciones y otras restricciones puntuales, algunas de las cuales estarían listas en breve.

Los ministros de Exteriores de la Unión también discuten cómo extender el respaldo comunitario a Ucrania en el plano militar y presupuestario. La Comisión Europea presentó la semana anterior detalles sobre un préstamo superior a los 90.000 millones de euros, autorizado en la reunión del Consejo Europeo celebrada en diciembre. De ese monto, aproximadamente 60.000 millones de euros se destinarían al gasto militar ucraniano, mientras los 30.000 millones restantes servirían para cubrir necesidades presupuestarias críticas del país, según explicó Europa Press.

El contexto internacional presenta una actividad diplomática elevada, en una coyuntura marcada por negociaciones para incrementar el aislamiento internacional del gobierno ruso con motivo del aniversario del conflicto. Además, se contempla la celebración de una reunión trilateral este fin de semana entre representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, prevista en Emiratos Árabes Unidos, buscando avances en la resolución del enfrentamiento iniciado en febrero del año 2022.

El medio detalló que la presión internacional sobre Moscú se incrementa al acercarse el aniversario de la invasión, reforzando la determinación europea de mantener y ampliar sanciones. Las iniciativas recientes de asistencia humanitaria y financiera se suman a la serie de medidas económicas y políticas destinadas a vulnerar la capacidad operativa de Rusia y sostener a Ucrania en el terreno militar y social.