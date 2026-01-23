La ONU advierte en el Consejo de Seguridad de que la situación en Siria sigue "muy tensa" pese al alto el fuego

El asistente del secretario general de la ONU para Oriente Próximo, Asia y Pacífico, Jaled Jiari, ha lamentado este jueves que la situación en Siria "sigue siendo muy tensa, con intercambios de disparos y enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)", pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada.

En el marco de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Jiari ha alertado de que "llevamos dos días de este período crítico" en medio de una "situación sobre el terreno sigue siendo muy tensa, con intercambios de disparos y enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las FDS en partes de la gobernación de Hasekeh y (...) Kobane".

Asimismo, ha advertido acerca de la "alarmante crisis humanitaria" y ha recordado el llamamiento de la ONU a que las partes implementen "con celeridad y espíritu de compromiso" un plan de cara a la integración administrativa y militar de la provincia de Al Hasaka, de mayoría kurda, en el Estado sirio, para lo que Damasco dio el martes a las FDS un plazo de cuatro días.

Por otro lado, ha alertado de que "Estado Islámico sigue siendo una amenaza persistente", destacando la preocupación por los centros de detención y los traslados del campamento de Al Hol, las posibles fugas y el anuncio de Estados Unidos de una misión para trasladar a detenidos a Irak, con 150 miembros de la organización terrorista transportados a un lugar de Irak, según Washington, "seguro".

La representante adjunta de Estados Unidos, Tammy Bruce, por su parte, ha señalado, tras el fin de su apoyo militar a las FDS --enmarcado en la lucha contra Estado Islámico--, ha subrayado que "la situación ha cambiado radicalmente" en la región, ya que "Damasco está dispuesto y preparado para asumir las responsabilidades de seguridad, incluido el control de los campamentos y centros de detención de Estado Islámico".

Asimismo, ha mostrado su confianza en las declaraciones del presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, sobre los derechos y la importancia de los kurdos en la sociedad siria, y ha elogiado a Damasco y a las FDS por el acuerdo de alto el fuego de cuatro días, pese a las hostilidades que se han producido desde entonces.

Por otra parte, el representante de Siria, Ibrahim Olabi, que ha mostrado su satisfacción por el traslado de presos ejecutado por Estados Unidos, ha justificado las operaciones militares de Damasco alegando que el Ejecutivo de Al Shara se vio obligado a llevar a cabo una "operación de seguridad limitada", que posteriormente se amplió debido a la "intransigencia" de las FDS y la "organización terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)".

"En cada etapa en que nos acercábamos al momento de la verdad y la integración, presenciábamos ataques, fuego de mortero y drones", ha añadido a su argumentación, tras acusar a las FDS de responder con evasivas a las aproximaciones del Gobierno sirio.

En líneas similares se ha pronunciado el representante de Turquía, Ahmet Yildiz, quien ha afirmado que las FDS no son sirias, ni democráticas, ni una fuerza, sino una extensión del PKK. "Los proyectos divisivos y centristas que atentan contra la unidad de Siria no tienen futuro", ha alegado.

La reunión del Consejo de Seguridad ha tenido lugar apenas un día después de que Estados Unidos trasladara a Irak a 150 presos del grupo que permanecían en una cárcel en la gobernación de Hasaka custodiada por las FDS, si bien hasta 7.000 más podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes, de acuerdo al Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

El Gobierno sirio declaró este mismo miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol y las prisiones que albergan a combatientes de Estado Islámico en la provincia siria de Hasaka tras la retirada de las FDS del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno de transición.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".