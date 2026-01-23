Ericsson lanzará su primera recompra de acciones tras disparar el beneficio en 2025 por atípicos

El consejo de administración de Ericsson propondrá a la junta general de accionistas del fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones que autorice el primer programa de recompra de acciones en la historia de la compañía, con un alcance de hasta 15.000 millones de coronas (1.415 millones de euros), después de que el beneficio neto atribuido en 2025 haya alcanzado los 28.428 millones de coronas (2.680 millones de euros), frente a los 20 millones de coronas (1,9 millones de euros) del ejercicio anterior.

El resultado de Ericsson en el último ejercicio refleja el impacto favorable de la plusvalía de 7.600 millones de coronas (717 millones de euros) por la venta el pasado verano de iconectiv, mientras que el tipo de cambio restó 4.800 millones de coronas (452 millones de euros).

De su lado, las ventas netas de la multinacional escandinava sumaron en el ejercicio 236.681 millones de coronas suecas (22.314 millones de euros), una cifra un 4,5% inferior a la facturación de Ericsson en 2024.

En concreto, el negocio de redes de la compañía sueca redujo un 4,5% sus ingresos, hasta 151.014 millones de coronas (14.237 millones de euros), mientras que el área de servicios en la nube y digitales se mantuvo estable, con 62.715 millones de coronas (5.913 millones de euros), y los ingresos del negocio de empresas cayeron un 15%, hasta 21.117 millones de coronas (1.991 millones de euros).

Exclusivamente en el cuarto trimestre de 2025, Ericsson se anotó un beneficio neto atribuido de 8.563 millones de coronas (807 millones de euros), lo que supone un incremento del 79,2% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo de 2024, mientras que las ventas de la multinacional escandinava sumaron 69.285 millones de coronas suecas (6.532 millones de euros), un 5% menos.

"Nuestros resultados del cuarto trimestre demuestran la sólida ejecución de nuestras prioridades estratégicas", declaró Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson, destacando que las medidas operativas implementadas en los últimos años han resultado en una mejora de los márgenes y el flujo de caja.

"Para 2026, prevemos que el mercado de RAN se mantenga plano. Se espera que los mercados de misión crítica y empresarial, donde estamos bien posicionados, crezcan. En este contexto, planeamos aumentar las inversiones en defensa durante 2026, a la vez que continuamos optimizando nuestra base de costes para respaldar los márgenes y la generación de flujo de caja", añadió.

RECOMPRA DE ACCIONES

Por otro lado, la compañía sueca ha anunciado que su consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas, que se prevé celebrar el próximo 31 de marzo, que autorice iniciar un programa de recompra de acciones tras la publicación del informe de resultados del primer trimestre de 2026.

Este programa de recompra, el primero que lanzaría Ericsson, tiene como objetivo devolver hasta 15.000 millones de coronas suecas en efectivo a los accionistas durante el período que se extienda, a más tardar, hasta la junta general anual de 2027, incluyendo un mandato formal para recomprar un máximo del 10% de las acciones en circulación.

Asimismo, el consejo de la compañía propondrá a la junta general el reparto de un dividendo ordinario de 3 coronas por acción, frentre al pago de 2,85 coronas del ejercicio anterior. El abono del dividendo se realizaría en un primer pago de 1,50 coronas por acción el 9 de abril de 2026 y de otras 1,50 el 2 de octubre de 2026.

En total, entre ambas propuestas la posible distribución a los accionistas alcanzaría los 25.000 millones de coronas suecas (2.357 millones de euros) para el ejercicio 2025.

Las acciones de Ericsson llegaban a subir este viernes hasta un 12,2% en la Bolsa de Estocolmo.