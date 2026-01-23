El Gobierno británico recuerda a Trump que cientos de sus militares murieron ayudando a EEUU en Afganistán

El portavoz de la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, expresó malestar ante las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, recordando que 457 soldados británicos murieron en Afganistán y que muchos otros sufrieron lesiones relevantes durante su participación en la misión aliada. La administración británica subrayó que estos sacrificios ocurrieron en cumplimiento de un compromiso de apoyo a Estados Unidos y en respuesta a un ataque sufrido por un país miembro de la OTAN, presentando la posición oficial tras las afirmaciones de Trump sobre la supuesta falta de implicación de las fuerzas aliadas durante la invasión de 2001. Según detalló el medio Europa Press, el Gobierno británico ha enfatizado la trascendencia del respaldo de sus fuerzas armadas en el conflicto asiático.

Según consignó Europa Press, la polémica surgió después de que Trump señalara en una entrevista concedida a Fox News que las tropas de la OTAN permanecieron “algo en la retaguardia” en el transcurso de la ofensiva impulsada por Estados Unidos en Afganistán. Los comentarios del exmandatario recibieron una respuesta inmediata desde el Reino Unido, a través de declaraciones institucionales y reacciones de representantes políticos de todo el espectro partidario británico. La declaración oficial destacó tanto la magnitud del coste humano asumido por los militares del Reino Unido como la relevancia del compromiso mantenido junto a Estados Unidos y el resto de socios de la OTAN.

Durante la entrevista con Fox News, Donald Trump especuló, además, con la supuesta falta de preparación de la alianza atlántica para afrontar el Artículo 5 del tratado, que prevé la defensa colectiva ante ataques contra uno de sus integrantes. Esta afirmación intensificó la controversia y generó reacciones de figuras políticas británicas de distintos partidos, incluidos aliados cercanos al propio Trump. Robert Jenrick, diputado de Reform UK, partido dirigido por Nigel Farage, calificó las declaraciones del expresidente estadounidense como “ofensivas y erróneas”, informó Europa Press. Kemi Badenoch, líder de la principal fuerza opositora, el Partido Conservador, las consideró “directamente un disparate”.

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, intervino en el debate a través de las redes sociales, recordando que el Artículo 5 de la OTAN se ha activado una sola vez en la historia, concretamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Healey puntualizó que, a raíz de ese suceso, “los aliados de Reino Unido y de la OTAN respondieron al llamamiento de EEUU”. El titular de Defensa añadió: “Y más de 450 militares británicos perdieron sus vidas en Afganistán”, destacando que esas tropas “deberían ser recordadas por lo que eran: héroes que dieron sus vidas al servicio de su país”, según publicó Europa Press.

El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas británicas, Al Carns, también manifestó su desacuerdo en redes sociales, y describió la postura de Trump como una “verdadera vergüenza” y “absolutamente ridículas”, reportó Europa Press. A estas críticas se sumaron distintas voces parlamentarias, remarcaron la labor cumplida por las fuerzas británicas y el consiguiente impacto que tuvieron tanto en las operaciones multilaterales como en la política de cooperación aliada.

El Gobierno británico, según indicó Europa Press, se encuentra a la espera de un posicionamiento oficial directo del primer ministro Keir Starmer respecto a la cuestión. Mientras tanto, su despacho remarcó tanto la entrega de los soldados caídos como el compromiso adoptado por el Reino Unido ante sus compromisos internacionales y su relación con Estados Unidos. La posición gubernamental insistió en repudiar cualquier intento de menospreciar la implicación y el sacrificio concretado por el personal militar británico a lo largo del conflicto en Afganistán.

Además, las declaraciones de Trump y la posterior reacción de las autoridades británicas generaron un debate acerca del papel desempeñado por los socios de la OTAN en operativos internacionales conjuntos, y sobre la trascendencia de la solidaridad aliada en escenarios de crisis. Según lo recogido por Europa Press, la controversia puso de manifiesto la atención que persiste en el Reino Unido en torno a las políticas de defensa y el reconocimiento institucional hacia quienes participaron en misiones avaladas por la alianza atlántica.

El episodio también provocó réplicas en los círculos diplomáticos y en la opinión pública británica, según dio cuenta Europa Press, donde se recordó el volumen de recursos humanos y logísticos que el país destinó a la operación militar en Afganistán a partir de 2001. Las autoridades reiteraron que la acción británica respondía a los valores de cooperación y defensa de la seguridad colectiva, fundamentados en las obligaciones derivadas del tratado de la OTAN.

Las mencionadas críticas a Trump dentro del ámbito político británico incluyeron a integrantes de partidos de todas las tendencias, y tuvieron como eje central la reivindicación del esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas del Reino Unido junto con sus aliados. Voceros de gobierno y figuras de la oposición coincidieron en denunciar la minimización de la contribución británica sugerida por las declaraciones del exmandatario estadounidense.

En este contexto, las comunicaciones oficiales y las posturas parlamentarias reiteraron la necesidad de valorar el coste humano del compromiso militar asumido por el Reino Unido en Afganistán y de reconocer el papel desempeñado por los soldados que participaron en la campaña liderada por Estados Unidos y la OTAN tras los atentados de 2001. Las autoridades insistieron, según recogió Europa Press, en que el sacrificio de los militares británicos constituyó una parte central de la estrategia aliada para responder al ataque contra un país miembro y garantizar la seguridad común.