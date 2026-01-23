El fondo de pensiones holandés ABP recortó en un 34% su cartera de bonos del Tesoro de EEUU

El fondo de pensiones ABP, gestor de los intereses de los trabajadores del sector público en los Países Bajos, opera con una cartera diversificada que al cierre del tercer trimestre de 2025 alcanzaba los 530.000 millones de euros en activos gestionados. En ese periodo, la exposición del fondo a la deuda estadounidense descendió hasta los 18.579 millones de euros, una reducción sustancial respecto a los 29.291 millones de euros mantenidos al finalizar 2024. Según publicó la emisora neerlandesa NOS y recogió el medio Dagens Industri, este recorte de 34% en bonos del Tesoro de Estados Unidos indica una tendencia de varios grandes fondos europeos a disminuir su presencia en ese segmento, en un contexto marcado por la preocupación ante la inestabilidad política y fiscal en Washington.

De acuerdo con lo detallado por NOS, ABP —uno de los mayores fondos de pensiones a escala global— no fue el único fondo europeo que reformuló sus inversiones en deuda estadounidense en el último año. El fondo danés AkademikerPension, que administra recursos para personal docente y académico universitario en Dinamarca, también anunció su decisión de retirarse del mercado de deuda estadounidense, citando la “precaria situación financiera” del gobierno de Estados Unidos. La entidad puntualizó que esta determinación se mantiene independiente de la controversia geopolítica surgida en torno a las propuestas asociadas al territorio de Groenlandia.

Tal como consignó Dagens Industri, el fondo sueco Alecta decidió desprenderse de entre 70.000 y 80.000 millones de coronas suecas —el equivalente a entre 6.600 y 7.550 millones de euros— en bonos de Estados Unidos. Además, un fondo de pensiones establecido en Groenlandia comunicó su intención de eliminar su exposición a la deuda estadounidense como respuesta a las intenciones expresadas por Donald Trump de anexionar ese territorio autónomo de Dinamarca.

El informe de inversiones trimestral de ABP, citado por la emisora NOS, apuntó que esta significativa reducción se presentó incluso antes de que se intensificaran las diferencias entre Washington y sus socios europeos por el tema de la soberanía de Groenlandia. Los movimientos en las carteras reflejan una tendencia definida entre gigantes inversores europeos a revisar sus posiciones en activos estadounidenses, ante una mayor sensibilidad frente a las políticas comerciales adoptadas en la Casa Blanca y los riesgos fiscales asociados a las finanzas federales estadounidenses.

Según el asesor de inversiones Pim Zomerdijk, de la firma Sprenkels, la inestabilidad atribuida a Donald Trump y el aumento de la incertidumbre geopolítica obligan a los fondos de pensiones europeos a evaluar “con mayor rigor” tanto su resiliencia financiera como la exposición a componentes no financieros. Zomerdijk explicó a NOS que los gestores identifican elementos de riesgo adicional no solo en el devenir político, sino en la sostenibilidad fiscal y su repercusión sobre los instrumentos de renta fija internacionales.

Al reducir su cartera de deuda estadounidense, ABP amplió su posición en bonos soberanos de países europeos. Según el reporte de inversiones de la organización, en el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2025 la exposición del fondo a la deuda francesa creció un 3%, situándose en 23.973 millones de euros, mientras que la de Alemania se incrementó un 26%, hasta los 23.558 millones de euros. Por otro lado, la inversión en deuda española experimentó un alza del 37%, hasta los 6.387 millones de euros.

Esta redistribución de carteras, según reflejan los informes consultados por Dagens Industri, se contextualiza dentro de una corriente bautizada como 'Sell America' en sectores financieros europeos, donde administradores de grandes volúmenes de capital reconsideran su dependencia respecto de la deuda estadounidense. La expectativa de volatilidad ligada al entorno político estadounidense y la preocupación ante el déficit fiscal afectan las decisiones estratégicas de fondos de pensiones que buscan estabilidad y previsibilidad en la evolución de sus activos.

ABP, conforme a los resultados divulgados, representa solo uno de varios actores institucionales europeos que optaron por diversificar sus inversiones soberanas, priorizando mercados europeos sobre la tradicional exposición estadounidense. Al mismo tiempo, reportó Dagens Industri, la decisión de los fondos europeos de reducir su vinculación con los bonos de Washington responde tanto a motivaciones financieras como a consideraciones vinculadas al contexto diplomático y geopolítico reciente.

Fuentes del sector puntualizaron a NOS que la vigilancia sobre los riesgos políticos y fiscales de Estados Unidos se ha intensificado, mientras que las políticas de algunos actores políticos norteamericanos, señaladas como impredecibles, han impulsado a varios inversores institucionales europeos a extremar el control sobre el peso del dólar y los activos norteamericanos en sus portafolios. La expectativa es que esta tendencia se consolide si persisten la incertidumbre y las tensiones en las relaciones transatlánticas, informaron medios como NOS y Dagens Industri.

Las acciones de los fondos ABP, AkademikerPension, Alecta y entidades de Groenlandia ejemplifican una perspectiva cautelosa hacia las inversiones en bonos estadounidenses, en un periodo en el que la creciente preocupación por la capacidad fiscal y estabilidad política interna en Estados Unidos ha inducido a los grandes inversores europeos a variar la composición de sus activos internacionales y a emplear procesos más restrictivos de evaluación de riesgo, según los analistas consultados por los medios europeos.