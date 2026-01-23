Crónica del ASVEL Villeurbanne - Barça, 91-98

El Barça venció (91-98) al ASVEL Villeurbanne este viernes en la jornada 24 de la Euroliga con un paso al frente en la segunda parte y, en especial, en el último cuarto, para no fallar en casa del colista y seguir con su pelea en zona alta de la tabla.

Los de Xavi Pascual impusieron calidad y galones en un partido exigente desde el inicio. El Barça puso al ASVEL en su sitio subiendo la agresividad en defensa y con mucho acierto exterior que encabezó Kevin Punter (31 puntos). El del El Bronx aceptó el mano a mano con un Glynn Watson (23) que fue de más a menos.

Al revés fue el cuadro visitante en el Astroballe. A Punter se le sumó el trabajo, y anotación, de Tornike Shengelia (22), Jan Vesely y Tomas Satoransky. En el ASVEL, al argumento de Watson le siguió el uno contra uno y reparto de juego del recién llegado Braian Angola, más descafeinado el reencuentro de Thomas Heurtel con el Barça.

Después de una decena de cambios de mando en el primer cuarto, el Barça fue incapaz de mejorar su defensa y controlar algunos errores de más que el equipo francés aprovechó para la renta al descanso con 17 puntos de Watson (49-47). Los pesos pesados del Barça ya habían dejado su firma y, en el segundo tiempo, impusieron su ley.

La irrupción de Punter, que ya hizo daño al ASVEL en el Palau, y el recurso de Shengelia por dentro amagó con dejar atrás a los locales en el tercer cuarto. Angola mantuvo a los suyos contra el acierto exterior de un Barça que se hizo fuerte en defensa en el último cuarto. El dominio visitante fue claro, mucho mejor armado que su rival, pese al orgullo galo con el partido decidido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 91 - BARÇA, 98. (49-47, al descanso).

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Watson (23), Eboua (11), Jackson (2), Lighty (-) y Seljaas (7) --quinteto inicial--; Vautier (9), Traore (-), Angola (16), Ajinca (9), Ndiaye (4), Heurtel (7), Massa (3).

BARÇA: Satoransky (11), Punter (31), Cale (2), Shengelia (22) y Hernangómez (3) --quinteto inicial--; Marcos (-), Brizuela (-), Fall (-), Parra (5), Laprovittola (10), Norris (8), Vesely (6).

--PARCIALES: 26-22, 23-25, 21-27, 21-24.

--ÁRBITROS: Sukys, Racys y Attard. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Astroballe.