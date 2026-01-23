Agencias

Caroline Weir: "Es importante para el club, queremos ganar nuestro primer título"

La centrocampista del Real Madrid Caroline Weir valoró la "libertad" que le da su entrenador en el campo y lo "bien rodeada" que está, antes de afrontar un duelo con "presión" extra ante el FC Barcelona por tratarse de una final, en busca este sábado de ganar la Supercopa de España en Castellón.

"Estoy muy emocionada, es una final, un Clásico, es un gran partido. Todas queremos jugar y lo daremos todo. Tenemos que dar lo mejor, todo puede pasar en una final. Respetamos al Barça y sus éxitos pero estamos centradas en nosotras. Es un momento muy importante para el club y estamos preparados", dijo en rueda de prensa este viernes.

La jugadora escocesa confesó que confía en ganar la que es su tercera final de blanca. "Es mi tercera final con el Madrid. Tenemos la experiencia de esos partidos muchas jugadoras, hemos jugado muchos partidos importantes, hemos crecido, madurado también con nuestras selecciones, y lo sacaremos mañana. Todo nos ha traído aquí", afirmó.

"Jugar para el Real Madrid siempre es presión pero cuando jugamos contra el Barça es una ocasión especial. Llegamos bien, nos centramos en nosotros, siento la presión, es un privilegio, más en una final, pero queremos ganar el primer título", añadió.

Por otro lado, Weir apuntó que "hay una responsabilidad en las jugadoras veteranas". "Tenemos experiencia en grandes partidos. Estamos con muchas ganas, es importante para el club, vamos a salir a ganar, queremos ganar nuestro primer título", apuntó.

Además, la jugadora del Madrid explicó su rol sobre el césped esta temporada, una posición desde la derecha que apunta al centro. "La temporada ha sido diferente, estoy contenta jugando en cualquier sitio, ayudando el equipo. El entrenador me da libertad, y estoy rodeada de muy buenas jugadoras", terminó.

