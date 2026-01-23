Agencias

Camboya pide a la ONU supervisar los "abusos" de Tailandia en la frontera

Las autoridades de Camboya han pedido este viernes al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya supervisar los "abusos" cometidos por las fuerzas de Tailandia en la frontera entre ambos países, donde se ha registrado un repunte de los enfrentamientos durante el último año.

La Comisión de Derechos Humanos de Camboya (CHRC, por sus siglas en inglés) ha solicitado a Naciones Unidas realizar trabajados de "supervisión" de este tipo de "agresiones" en la zona fronteriza, como la "demolición de viviendas ten territorio ocupado de forma ilegal" por parte de Tailandia, tal y como ha recogido el diario 'Khmer Times'.

Según ha explicado, el Ejército tailandés está colocando barricadas y contenedores, además de vallas con alambre de espino, para evitar que los camboyanos desplazados en la zona vuelvan a sus hogares. En este sentido, ha expresado que se trata de una cuestión "urgente".

Así, ha expresado una "grave preocupación" por las acciones de los militares tailandeses y ha advertido de "bloqueos", que considera "graves violaciones de los Derechos Humanos". Además, ha acusado a Bangkok de "vulnerar los derechos fundamentales a la libertad de movimiento, a la vivienda y a la propiedad privada".

A pesar de la tregua alcanzada en diciembre tras semanas de combates, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde los últimos ataques han dejado más de un centenar de muertos y más de un millón de desplazados en ambos territorios.

