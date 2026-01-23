Blue Origin anuncia TeraWave, conexión por satélite de hasta 6 Tbps en cualquier lugar del planeta para empresas

Blue Origin declaró que su red TeraWave llegará a cubrir hasta cien mil usuarios con conectividad por satélite, dirigiéndose especialmente a empresas, autoridades y centros de datos que requieren enlaces multigigabit en distintas zonas del planeta, incluidas áreas rurales o de difícil acceso. Según consignó el medio Xataka, la compañía del empresario Jeff Bezos detalló que la nueva infraestructura combinará una constelación de satélites y enlaces de fibra óptica para garantizar acceso ultrarrápido y de alto rendimiento a la red.

Según informó Xataka, TeraWave está diseñada para asegurar una conexión punto a punto, así como acceso a internet, mediante una arquitectura que emplea 5.408 satélites en dos órbitas: terrestre baja (LEO) y terrestre media (MEO). La red ofrecerá velocidad de carga y descarga de hasta 144 Gbps a través de la constelación de 5.280 satélites LEO, o bien hasta 6 Tbps empleando enlaces ópticos con 128 satélites en MEO.

Esta solución está dirigida de manera prioritaria a clientes empresariales, organismos públicos y centros de datos, con el objetivo de proporcionar conectividad multigigabit en cualquier zona, independientemente de la ubicación o lo apartado del entorno. El medio subrayó que este sistema permitirá tanto transmisión de datos simétrica como gestión de tráfico de alta densidad, beneficiando a quienes necesitan capacidades de transmisión robustas, incluida la gestión de grandes volúmenes de información en tiempo real.

Blue Origin realizó el anuncio mediante un comunicado, en el cual precisa que el despliegue inicial de TeraWave se prevé para el último trimestre de 2027. El medio recogió que la red ofrecerá conectividad óptica y radiofrecuencia de alto rendimiento interconectando su flota de satélites con enlaces terrestres por fibra óptica, logrando así alcanzar regiones donde las infraestructuras tradicionales de telecomunicaciones suelen presentar mayores retos.

Respecto a los límites de cobertura actuales de TeraWave, la empresa calcula que inicialmente podrá proveer servicio a cien mil clientes. Ante esta restricción, Jeff Bezos juega un papel activo al impulsar el desarrollo de Amazon Leo, un proyecto alternativo bajo el paraguas de Amazon, enfocado en expandir la cobertura y la capacidad de la red. Esta iniciativa busca posibilitar una oferta de internet rápida y asequible a escala global, aspirando a llegar a millones de usuarios, según información de Xataka.

El enfoque arquitectónico de TeraWave se sostiene sobre la combinación de diversa tecnología orbital y la integración con redes terrestres de fibra óptica. Xataka detalló que el objetivo es mantener conexiones simétricas de elevada capacidad, tanto para la transmisión como para la recepción de datos, permitiendo de esta forma el funcionamiento eficiente de centros de datos y organismos que requieren intercambio instantáneo de grandes volúmenes de información.

El medio también destacó que TeraWave se diferencia de otras propuestas existentes porque puede garantizar velocidades de datos simétricas en cualquier punto geográfico, superando los límites habituales impuestos por la infraestructura y el relieve. Según Blue Origin, esto convierte su sistema en una opción especialmente adecuada para gobiernos, instituciones y grandes clientes empresariales ubicados en zonas donde hasta ahora no llegaba la conectividad de alta capacidad.

En cuanto a la dimensión y el alcance técnico de la constelación, Xataka explicó que los 5.280 satélites en órbita baja actuarán como la base principal de la red satelital, mientras que los 128 satélites en órbita media ejecutarán las tareas de transmisión de alta capacidad por enlaces ópticos. La integración con la red de fibra óptica terrestre permitirá redirigir y gestionar el tráfico para garantizar la capacidad anunciada de hasta 6 Tbps.

A través de esta iniciativa, Blue Origin pretende resolver una de las demandas más persistentes en el sector de las telecomunicaciones: cerrar la brecha digital entre regiones urbanas y remotas, aportando velocidad y confiabilidad. Además, la compañía anunció que TeraWave ofrecerá tanto acceso dedicado punto a punto como opciones de acceso a internet abierto, configurándose como una red de respaldo para otras infraestructuras críticas en momentos de saturación o emergencia, según publicó Xataka.

Finalmente, el medio destacó la escala de la inversión tecnológica de Blue Origin, en línea con los desarrollos que impulsa Jeff Bezos desde sus distintas compañías, cuyo objetivo permanece en construir una oferta integral que atienda tanto la necesidad de cobertura global como las crecientes demandas de transmisión de datos de gobiernos y sectores estratégicos a nivel internacional.