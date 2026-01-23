Apple acusa a la UE de llevar a cabo "prácticas dilatorias" tras el cierre de la tienda alternativa Setapp Mobile

El anuncio de MacPaw sobre el cierre de Setapp Mobile establece como eje de la decisión las dificultades con los términos comerciales vigentes para tiendas alternativas de aplicaciones en el ecosistema de Apple. La compañía explicó que la situación creada por la regulación europea, sumada a los continuos cambios en las condiciones y la evolución en las normas, haría inviable la continuidad de su plataforma bajo el modelo actual. Esto ocurre en el contexto de la reciente apertura, gracias a la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, de nuevas oportunidades para tiendas de aplicaciones que compiten directamente con la App Store, un entorno que ahora enfrenta un nuevo debate entre la empresa californiana y las autoridades europeas.

Según consignó Bloomberg, la Comisión Europea está investigando el motivo del cierre de Setapp Mobile y centra su atención en el papel de Apple, a quien considera responsable de dificultar la competencia real entre tiendas de aplicaciones en sus dispositivos. El medio detalló que Bruselas sospecha falta de cumplimiento de parte de Apple respecto de las exigencias de la normativa DMA, lo que limitaría la efectividad de las tiendas alternativas y complicaría que los consumidores europeos dispongan de opciones más allá de la App Store.

Apple ha respondido públicamente, rechazando cualquier implicación directa en la decisión de MacPaw y apuntando hacia la Comisión Europea. En un comunicado oficial citado por Bloomberg, la empresa manifestó: "En octubre presentamos un plan de cumplimiento y aún no han respondido. La Comisión Europea está llevando a cabo prácticas dilatorias para engañar al público, cambiar las reglas del juego y atacar injustamente a una empresa estadounidense con investigaciones onerosas y multas gravosas". El gigante tecnológico enfatiza que cumplió con los procedimientos que marca la ley al presentar una propuesta de adaptación a la DMA, mientras denuncia supuestas demoras institucionales por parte de la Comisión.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg, la problemática surge en el contexto de la normativa impulsada en Bruselas que busca abrir el mercado de aplicaciones móviles a una mayor competencia. La DMA exige a grandes empresas tecnológicas como Apple permitir tiendas de aplicaciones alternativas en sus sistemas operativos, con el objetivo de diversificar las opciones disponibles para los usuarios y fomentar la innovación en el sector. Sin embargo, la ejecución concreta de esos cambios genera fricciones entre las autoridades reguladoras y quienes explotan las plataformas tecnológicas, debido a los términos comerciales y técnicos en juego.

El comunicado de MacPaw sobre el cierre de Setapp Mobile señala que la complejidad de los términos ofertados para operar una tienda alternativa y las continuas modificaciones en los acuerdos hacen difícil, bajo las circunstancias actuales, adaptar su modelo de negocio. La compañía, responsable de la plataforma cerrada, subraya que la evolución incierta de las condiciones administrativas y comerciales impide proporcionar un servicio estable y previsible a sus usuarios finales.

El medio Bloomberg recordó que Setapp Mobile fue lanzada en 2024 tras las nuevas disposiciones europeas, y que el cierre se hará efectivo el 16 de febrero. Hasta el momento, la App Store continúa siendo la tienda dominante para los dispositivos de Apple en Europa, si bien existen otros intentos de introducir plataformas alternativas, como la tienda de Epic Games, conocida por distribuir juegos como Fortnite.

La investigación de la Comisión Europea se suma a un escenario de tensión creciente entre los reguladores comunitarios y grandes empresas tecnológicas. Según publicó Bloomberg, Bruselas lleva adelante procedimientos para esclarecer si Apple ofrece realmente una competencia abierta y equitativa a través de las tiendas alternativas, o si limita de facto el acceso de nuevas plataformas mediante prácticas incompatibles con la DMA. Desde la perspectiva de la compañía estadounidense, tales indagaciones y eventuales sanciones formarían parte de una estrategia deliberada para penalizarla económicamente y desacreditarla en el ámbito público.

Además, Apple insiste en que su propuesta de cumplimiento presentada en octubre de 2023 fue clara y concreta, y culpa a la Comisión Europea de no ofrecer orientaciones ni aprobar oficialmente el plan, lo que, a juicio de la compañía, frena la puesta en marcha de los ajustes regulatorios exigidos y obstaculiza el desarrollo de tiendas alternativas. Esta afirmación refuerza la narrativa de la empresa de Cupertino sobre presuntas dilaciones institucionales.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Bloomberg, la empresa estadounidense se mantiene en su postura y desvincula su responsabilidad con el cese de Setapp Mobile, una iniciativa de terceros destinada a aprovechar el nuevo marco legal europeo. En paralelo, las alternativas a la App Store enfrentan un escenario incierto en el corto plazo, configurando un panorama marcado por la pugna entre innovadores, reguladores y los intereses de las grandes plataformas tecnológicas.