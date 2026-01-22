X lanza 'Starterpacks', que agrupan las principales cuentas sobre temas concretos para los nuevos usuarios

X, la red social de Elon Musk, ha anunciado el lanzamiento de 'Starterpacks', una nueva función para agrupar las principales cuentas sobre temas concretos y así facilitar la navegación de los nuevos usuarios.

'Starterpacks', que se implementará en las próximas semanas en la plataforma, permitirá a los nuevos usuarios seguir a una serie de cuentas especializadas en un tema concreto a la vez.

El director de Producto de la compañía, Nikita Bier, ha explicado en un post en X, que esta nueva característica agrupa a "las mejores cuentas de cada nicho y país": "Los hemos recopilado para ayudar a los nuevos usuarios a encontrar las mejores cuentas, grandes o pequeñas, para sus intereses".

Sin embargo, esta función no es exclusiva de X, ya que en junio de 2024 Bluesky, su principal competidor, lanzó los 'starter packs' para que los usuarios pudieran crear sus propios grupos con un límite de 50 cuentas.

Incluso Threads lanzó su propia versión en diciembre de 2024, para recopilar perfiles y 'feeds' personalizados para recomendarlos a los usuarios.