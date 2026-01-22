Ucrania anuncia la liberación de tres nacionales que estaban detenidos en Venezuela

Odesa (Ucrania), 22 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, anunció este jueves la liberación de tres ciudadanos ucranianos que estaban detenidos en Venezuela.

“Tres ciudadanos ucranianos que estaban detenidos ilegalmente en Venezuela han sido liberados. Están ahora mismo seguros y de camino a reunirse con sus familias”, dijo Sibiga en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia ucraniana dijo que la liberación de estos presos fue posible gracias a “los esfuerzos coordinados de diplomáticos ucranianos y el apoyo de EE.UU. y de los socios europeos” de Kiev.

La ONG venezolana Foro Penal, que aboga por la liberación de los presos políticos, ya informó de la excarcelación de otro ciudadano ucraniano el pasado 17 de enero.

Decenas de presos políticos han sido liberados en Venezuela desde que el hasta entonces presidente del país, Nicolás Maduro, fuera capturado el 3 de enero en Caracas en una operación especial ordenada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Entre los liberados hay varias personas con pasaportes de países europeos.

Washington ha presionado desde entonces a la sustituta de Maduro en el cargo, la también chavista Delcy Rodríguez, para que libere a los detenidos políticos. Trump ha amenazado a Rodríguez con acciones similares a las que han llevado a Maduro ante la justicia estadounidense para hacer frente a cargos de narcotráfico si no sigue las instrucciones del Gobierno de EE.UU. EFE