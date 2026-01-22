Agencias

Trump señala tras reunirse con Zelenski que falta "un largo camino por recorrer" para un acuerdo en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de que falta "un largo camino por recorrer" antes de poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump ha asegurado que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que "la guerra tiene que acabar", recoge CNN.

"Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo", ha apuntado el mandatario estadounidense, quien ha reiterado que "todos quieren que termine la guerra".

Está previsto que este jueves el enviado especial de Trump para Ucrania, Steve Witkoff se reúna en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En las últimas horas, el enviado estadounidense ha asegurado que se han producido "muchos progresos", en contraste con estas últimas afirmaciones de Trump, y que las conversaciones "han quedado reducidas a un solo asunto", que no ha especificado. Trump había señalado este miércoles en su intervención ante el Foro de Davos que el fin de la guerra en Ucrania está "razonablemente cerca".

