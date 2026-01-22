Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos

El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, expresó satisfacción por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de descartar públicamente el uso de la fuerza para obtener Groenlandia y de pausar la escalada arancelaria prevista para entrar en vigor el 1 de febrero. Según informó Fox News y otros medios internacionales, el Gobierno de Dinamarca interpretó estos anuncios como el cierre de un periodo marcado por tensiones comerciales y diplomáticas entre Washington y varios países europeos, mediante la apertura de un “marco para un futuro acuerdo” anunciado por Trump en sus redes sociales.

En declaraciones a Fox News, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó que el estatus territorial de Groenlandia se hubiera discutido durante su reciente encuentro con Trump en Davos, desmintiendo así especulaciones sobre una potencial negociación que involucrase a la isla semiautónoma y de soberanía danesa. Rutte enfatizó que “ese tema no se planteó en mis conversaciones con el presidente”, reforzando que el líder estadounidense mostró mayor interés por cuestiones de seguridad en el Ártico debido al aumento de la actividad diplomática y militar de Rusia y China en la región. Según publicó Fox News, estas declaraciones se realizaron en respuesta a preguntas sobre si el futuro marco de acuerdo podría alterar la relación de Groenlandia con Dinamarca.

El anuncio de Donald Trump en redes sociales agregó un elemento de incertidumbre, al indicar que “se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia”. Pese a la relevancia de este mensaje, las autoridades oficiales groenlandesas evitaron pronunciarse sobre el alcance del “marco de acuerdo” hecho público por la Administración Trump.

Distinto fue el tono asumido por Aaja Chemnitz Larsen, diputada groenlandesa en el Parlamento danés. Tal como consignó Fox News, Larsen calificó de “auténtica locura” las declaraciones del mandatario estadounidense. En una publicación difundida en la red social Facebook, la legisladora expresó su rechazo a que la OTAN ejerza algún tipo de representación o tenga capacidad de negociación respecto a los intereses de Groenlandia y sus recursos minerales. Entre sus palabras, Larsen subrayó: “Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada se puede negociar, ya que estamos demasiado distanciados. En definitiva, nada”.

Larsen defendió la necesidad de incluir a Groenlandia como actor central si se quieren abordar temas de soberanía, desarrollo económico o explotación de recursos en el Ártico. También advirtió sobre la aparente “confusión total” vinculada a la estrategia de la Administración Trump, que en su opinión se aleja de los principios de democracia, diálogo y respeto que históricamente han guiado negociaciones internacionales en la región.

La inquietud expresada desde Groenlandia pone de relieve el peso que la isla semiautónoma tiene en el escenario geopolítico ártico. El medio Fox News recogió que, para Rutte, Groenlandia careció de protagonismo en la agenda oficial de la reunión en Davos, a pesar del contexto global de intereses incrementados de grandes potencias en los recursos energéticos y minerales de la región y en los desafíos medioambientales que enfrentan.

Las reuniones en el Foro Económico Mundial de Davos se celebraron en un momento de especial atención sobre las rutas comerciales árticas, los potenciales yacimientos de minerales estratégicos y los equilibrios diplomáticos entre países miembros de la OTAN y actores externos como China. La negociación de aranceles y las declaraciones cruzadas añadieron tensión al ya complejo marco de relaciones bilaterales y multilaterales alrededor del Ártico.

Según detalló Fox News, el anuncio realizado por Trump sobre la suspensión de nuevos aranceles fue interpretado por líderes europeos y daneses como un avance positivo para la estabilidad comercial, aunque existió cautela sobre la concreción de futuras negociaciones pendientes vinculadas a Groenlandia.

En el contexto de estas polémicas, la parlamentaria groenlandesa destacó que su territorio procura mantener “un diálogo estrecho y un gran apoyo” en Dinamarca y el internacionalismo, recordando que la isla cuenta con autonomía propia y derechos sobre la gestión de sus recursos naturales. Durante los últimos años, el debate sobre el estatuto y futuro de Groenlandia ha cobrado fuerza en la política interna danesa y en las instancias multilaterales donde se discuten las reglas del Ártico.

El ministro de Exteriores danés, por su parte, resumió el sentimiento general en Copenhague al señalar que “el día termina mejor de cómo comenzó”, tras recibir las noticias sobre la suspensión provisional de la guerra comercial y la exclusión del empleo de la fuerza. Según reportó Fox News, este alivio contrasta con las críticas expresadas desde Groenlandia y demuestra las diversas sensibilidades y prioridades presentes en torno a la isla y su posición estratégica global.

El episodio volvió a dejar en evidencia el interés internacional por el Ártico y el papel que desempeñan Estados Unidos, Dinamarca y los representantes groenlandeses en la configuración de acuerdos y el futuro de la región.