Previa del ASVEL Villeurbanne - Barça

Darío Brizuela, quien recientemente destacó con 25 puntos en el triunfo blaugrana sobre el Dubai Basketball, encabezará la expedición del Barça que visitará la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne, actual colista de la Euroliga. Según reportó el medio de comunicación consultado, el encuentro tendrá lugar este viernes en el Astroballe, en el marco de la jornada 24, y los hombres de Xavi Pascual lo afrontan conscientes de que no hay margen para el error si quieren consolidarse entre los seis primeros y evitar riesgos en la lucha por los puestos de play-off.

El medio citado detalló que el Barça arrastra una racha positiva, aunque su último partido en casa dejó sensaciones encontradas. Ante Dubai Basketball, el equipo sufrió más de lo esperado y solo pudo imponerse gracias a un excelente tercer cuarto y a los aportes decisivos de Brizuela y Kevin Punter, este último con 20 puntos. Este ajustado triunfo sirvió como advertencia para los de Pascual, quienes saben que cualquier relajación lejos del Palau Blaugrana puede costar caro en una Euroliga marcada por una alta competitividad.

En cuanto al rival, LDLC ASVEL Villeurbanne, dirigido por Pierric Poupet, atraviesa un periodo complejo, ya que figura en el fondo de la tabla tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. La última caída, frente al Zalgiris Kaunas, resultó especialmente contundente, con un marcador de 96-77 en territorio propio del conjunto francés, según consignó el mismo medio. A pesar de esos resultados, el equipo francés cuenta con individualidades como Thomas Heurtel, quien sumó 21 puntos en ese partido, y Edwin Jackson, ambos con experiencia previa en el Barça y acreditados como líderes dentro del plantel.

Tal como publicó la misma fuente, el ASVEL ha demostrado en encuentros previos que puede incomodar a equipos de mayor jerarquía cuando juega en su estadio. El recuerdo para el Barça es reciente: ha caído derrotado en las dos últimas ocasiones en que visitó al Villeurbanne en la temporada regular europea, lo que elimina cualquier impresión de que el duelo esté decidido de antemano solo por los antecedentes a largo plazo.

El contexto en el vestuario visitante tiene sus propias complejidades. Para este compromiso, el Barça mantendrá fuera de la convocatoria a Will Clyburn, quien arrastra una lesión desde la jornada 17 y no tiene previsto regresar hasta finales de enero o principios de febrero, y a Juan Núñez, que se encuentra apartado por una lesión de rodilla y no estará disponible al menos hasta abril, según informó el medio consultado. En el caso del ASVEL, no se ha publicado un parte médico oficial para este partido. Sin embargo, se confirmó el reciente regreso de Edwin Jackson a la rotación en la pasada jornada y la ausencia de Glynn Watson, quien no jugó el último encuentro. El fichaje más reciente, Braian Angola, ha sido inscrito para la competición y podría aparecer en la rotación francesa por primera vez.

La presión competitiva para el Barça no solo responde a su posición en la tabla, sino también a la exigencia de la semana, en la que afrontan su segundo compromiso europeo en pocos días. Una victoria consolidaría la posición de los blaugranas en la parte alta, mientras que una derrota podría suponer un revés considerable frente a un oponente catalogado como viable para sumar puntos de cara al desenlace de la fase regular.

Respecto a los posibles quintetos iniciales, la fuente especificó que el ASVEL podría arrancar el partido con Heurtel, Lighty, Ajinca, Ndiaye y Vautier, apoyados por jugadores de reserva como Eboua, Seljaas, Atamna, Harrison, Massa, Jackson y Traoré. Por parte del Barça, el cinco inicial probable se compone de Satoransky, Punter, Brizuela, Shengelia y Hernangómez, con Marcos, Cale, Fall, Parra, Laprovittola, Norris y Vesely como suplentes.

El Astroballe será el escenario para este enfrentamiento a las 20:45 (hora española), con la transmisión a cargo de Movistar+. La terna arbitral designada incluye a Sukys, Racys y Attard. En este contexto, el Barcelona afronta el partido con la necesidad de solventar la papeleta y reforzar su candidatura en una Euroliga cuya igualdad deja poco margen para el fallo en partidos ante rivales de la zona baja, detalló el medio especializado.