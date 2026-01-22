Periodista filipina crítica con militares es declarada culpable de financiar el terrorismo

Bangkok, 22 ene (EFE).- La periodista filipina Frenchie Mae Cumpio fue declarada este jueves culpable de financiación al terrorismo en un caso que se remonta a 2020, en el periodo de la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte, un caso que ha sido criticado por la ONU y ONG.

Un tribunal de la ciudad de Tacloban, capital de la provincia central de Leyte, absolvió a la comunicadora, de 26 años de edad, de los cargos de posesión de armas de fuego y explosivos, si bien declaró a la exdirectora de un medio digital que denunciaba abusos policiales y militares culpable de financiación al terrorismo.

Según la asociación de prensa filipina y medios locales, Cumpio podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión. La joven se encuentra en la cárcel desde su arresto en febrero de 2020, tras una redada policial nocturna en su casa, donde la Policía dijo que había hallado una granada de mano, un arma de fuego y una bandera comunista.

La detención de la periodista se produjo en medio de la sangrienta guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte (2016-2022), que se saldó con miles de muertos y numerosas denuncias de abusos policiales, muchas de ellas reportadas en medios locales.

Duterte se encuentra detenido en la Corte Penal Internacional de La Haya, a la espera de juicio.

El colectivo de medios de comunicación independientes filipino AlterMidya y el Sindicato Nacional de Periodistas del archipiélago (NUJP) criticaron la decisión judicial -sin fecha aún conocida para el dictamen de la sentencia- y consideraron que se trata de cargos fabricados por las fuerzas de seguridad en represalia por su trabajo periodístico.

El caso "tiene consecuencias de gran alcance más allá de Frenchie Mae. Profundiza el clima de impunidad en el país y envía un mensaje alarmante a periodistas, activistas y ciudadanos comunes: la libertad de expresión tiene un alto precio", expresó en un comunicado AlterMidya, que criticó por este caso al Gobierno de Marcos Jr.

Asimismo, el NUJP calificó el veredicto como una injusticia y aseguró que seguirán luchando hasta conseguir su excarcelación.

Filipinas es una de las naciones del mundo donde más reporteros son asesinados cada año. Desde 1986 han sido asesinados 204 periodistas, según Reporteros Sin Fronteras, que documentó dos muertes en 2023. EFE