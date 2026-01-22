Paula Badosa y Rafa Jódar se despiden del Abierto de Australia en segunda ronda

Oksana Selekhmeteva, con el número 101 en el ranking de la WTA, consiguió quedarse por delante en el marcador durante los momentos clave de su enfrentamiento frente a Paula Badosa en la segunda ronda del Abierto de Australia, según consignó el medio original. La tónica del encuentro se estableció desde los primeros minutos, cuando la jugadora rusa tomó ventaja con rapidez, lo que puso en aprietos a la tenista española y condicionó el resto del partido. La derrota de Badosa y la posterior de Rafa Jódar deja a España con menos representación en la competición australiana, al quedar fuera dos de sus jóvenes figuras en esta etapa.

De acuerdo con lo informado, el torneo, que marca el inicio de la temporada de Grand Slam y se disputa sobre pista dura, fue testigo de la eliminación de Badosa tras perder en dos sets ante Selekhmeteva, con parciales de 6-4 y 6-4. En el caso del tenista madrileño Rafa Jódar, su eliminación también se produjo en la segunda ronda. Cayó ante el checo Jakub Mensik, cabeza de serie número 16, en un partido que se resolvió en tres sets (6-2, 6-4, 6-4) en dos horas.

Paula Badosa no logró igualar su actuación del año anterior, cuando alcanzó las semifinales en Melbourne, reportó la fuente original. Su rendimiento se vio mermado por la falta de regularidad, atribuida a problemas físicos que arrastra desde la segunda mitad de la temporada pasada. Estos inconvenientes afectaron su nivel de juego, lo que se reflejó en su baja efectividad en el servicio —con solo un 55% de primeros saques— y una notable cantidad de errores no forzados, que sumaron 36 en total. Según explicó la misma fuente, aunque Selekhmeteva no tuvo una actuación brillante y mostró números estadísticos similares a los de la española, supo sacar partido de su posición de ventaja al mantenerse siempre por delante en el tanteo.

La dinámica del partido entre Badosa y Selekhmeteva estuvo marcada por un comienzo complicado para la jugadora española, que se encontró con un marcador adverso de 4-0 en los primeros diecisiete minutos y sufrió dos roturas de servicio. A pesar de esta desventaja inicial, Badosa consiguió sumar sus primeros juegos al saque y devolvió las dos roturas, igualando el marcador a cuatro juegos. No obstante, cuando parecía que la remontada era posible, Selekhmeteva consiguió un nuevo quiebre de servicio que le permitió cerrar el set inicial por 6-4, superando dos bolas de rotura en el tramo final.

En el segundo parcial, Badosa logró adjudicarse su primer turno de servicio, pero la jugadora rusa aprovechó la inercia positiva del final del primer set para adelantarse con un parcial de 4-1. Mantuvo entonces una distancia de dos quiebres sobre la española. Pese a un intento de reacción por parte de Badosa, que consiguió un nuevo juego al resto y salvó un punto de partido, la victoria en el segundo set y en el duelo general fue para Selekhmeteva, quien cerró el encuentro con otro 6-4.

En relación a Rafa Jódar, el otro español en liza en la jornada matutina de Melbourne, tampoco pudo avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia. Según detalló el medio, Jódar, que venía de imponerse en primera ronda durante su debut profesional en un torneo Grand Slam, se enfrentó a Jakub Mensik en un partido en el que el checo evidenció mayor experiencia y regularidad en el circuito profesional. Mensik cimentó su triunfo en la eficacia de su servicio, firmando un 61% de primeros saques y anotando nueve aces.

El primer set entre Jódar y Mensik estuvo definido por el dominio del tenista checo, quien ganó los primeros cuatro juegos y consiguió una ventaja de dos quiebres de servicio que ya no soltó. Jódar logró conservar sus dos últimos turnos de saque, pero el set acabó 6-2 a favor de Mensik. En la segunda manga, Mensik ratificó su superioridad al conseguir un único quiebre en el séptimo juego, suficiente para cerrar el parcial 6-4. Jódar mostró mayor determinación en el tercer set y por primera vez logró romper el servicio de su rival en dos ocasiones, aunque en ambas situaciones Mensik respondió con un break inmediato.

El transcurso del tercer set se mantuvo igualado hasta el 4-4, instante en el que la experiencia de Mensik resultó decisiva para sentenciar el duelo con dos juegos consecutivos y asegurar su pase a la siguiente ronda. Jódar concluyó el partido con 28 golpes ganadores y 35 errores no forzados, cifras que contrastan con su actuación en la ronda anterior frente al japonés Rei Sakamoto.

Con estas dos eliminaciones en la segunda ronda, la presencia española en el Abierto de Australia queda disminuida en la categoría individual, tal como consignó la fuente original. El torneo, que continúa su desarrollo en la pista dura de Melbourne, seguirá sin la participación de dos de los jóvenes representantes españoles que buscaban sumar nuevas experiencias en el circuito de Grand Slam.