Nintendo llevará a la vida real la flor parlante de Super Mario Wonder

Nintendo describió que la flor parlante basada en Super Mario Wonder podrá pronunciar frases específicas dependiendo de la hora del día y también reaccionará ante la temperatura ambiente. El nuevo dispositivo interactivo de la compañía contará con compatibilidad multilingüe y se incorporará a la oferta de productos el 12 de marzo, después del anuncio inicial realizado en septiembre. Según informó el medio, el lanzamiento busca transportar a los usuarios la experiencia del icónico personaje virtual desde el videojuego hacia el entorno físico, ofreciendo interacciones aleatorias y funciones especiales.

La empresa japonesa detalló que el juguete comparte mecánicas con el despertador Alarmo, otro dispositivo de Nintendo conocido por integrar sonidos emblemáticos de títulos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo, la flor parlante se distingue por su enfoque en los diálogos. Al ser activada mediante el botón situado en la parte superior de la maceta, la flor pronuncia frases que pueden variar si el usuario presiona el botón repetidas veces, según reportó Nintendo en su página web. En ocasiones, tras varias pulsaciones, el aparato puede emitir “alguna frase especial”. Para silenciarlo, basta con mantener el botón presionado durante un momento.

De acuerdo con la información difundida por Nintendo, los diálogos de la flor se activarán en distintos momentos sin necesidad de interacción manual, reproduciendo la conducta espontánea que caracteriza al personaje en el videojuego. La compañía aclaró que, a diferencia de otros asistentes inteligentes, la flor no reconoce comandos de voz. El usuario no podrá controlar el dispositivo con palabras ni solicitar contenidos específicos, ya que los mensajes se emitirán de forma aleatoria, teniendo en cuenta parámetros como la hora y la temperatura.

Nintendo enfatizó la diversidad lingüística del producto, puesto que estará disponible con voces en once idiomas distintos: español peninsular, español latinoamericano, inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés, portugués de Brasil, japonés, chino y coreano. Esto permitirá que usuarios de todo el mundo accedan a la flor parlante y disfruten de una experiencia personalizada según el idioma elegido. Cada idioma incluirá sus propias variantes para los mensajes de saludo y despedida, entre otras interacciones, según explica la compañía.

El medio consignó que la flor parlante, a pesar de compartir ciertas similitudes funcionales con el despertador Alarmo, presenta limitaciones específicas. Por ejemplo, aunque ambos pueden dar los buenos días o las buenas noches, lo hacen de manera diferenciada. Mientras Alarmo utiliza melodías y sonidos reconocibles de franquicias clásicas, la flor recurre a frases originales y a la simulación de conversaciones informales, alineadas con la personalidad que mostró durante las partidas de Super Mario Wonder.

Según detalló Nintendo, todas las características han sido diseñadas para mantenerse fieles a la dinámica del personaje del videojuego. Además de las funciones aleatorias y la capacidad de sorprender con frases inesperadas, el dispositivo no requiere configuración avanzada ni dependencia de conexión a Internet para operar. El objetivo es facilitar el acceso y el manejo para usuarios de todas las edades, ofreciendo una experiencia lúdica basada en la espontaneidad.

Este lanzamiento se integra en la tendencia global de productos que buscan trasladar elementos de la cultura digital y de los videojuegos al entorno tangible, apuntando tanto a seguidores de las sagas clásicas de Nintendo como a nuevas generaciones de usuarios. Según publicó la empresa, la flor parlante de Super Mario Wonder entra al mercado como parte de un catálogo de productos temáticos, donde las funciones interactivas y la capacidad de sorprender desempeñan un papel central en la propuesta de valor.

El medio recogió que, al momento de anunciar el producto, Nintendo explicó el interés creciente en fusionar los universos virtuales y físicos a través de juguetes que replican mecánicas y personalidades vistas en las plataformas digitales. La disponibilidad en varios idiomas refuerza la estrategia de la empresa de ampliar el alcance de sus dispositivos interactivos y de fortalecer la conexión emocional entre los usuarios y sus franquicias más populares.

Nintendo concluyó que el dispositivo busca ofrecer a los usuarios una nueva forma de interacción cotidiana a través de frases inesperadas y respuestas que mantienen el carácter lúdico del personaje, sin que ello implique una dependencia tecnológica avanzada. El lanzamiento global previsto para el 12 de marzo responde a la expectativa generada desde el anuncio preliminar y se inscribe en los esfuerzos continuos de la compañía por innovar en el ámbito de los juguetes electrónicos inspirados en sus universos más representativos.