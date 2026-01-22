Mueren tres personas en un ataque ucraniano contra el puerto de una aldea rusa próxima a Crimea

Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas este miércoles en la región rusa de Krasnodar tras un ataque del Ejército ucraniano contra las infraestructuras portuarias de la localidad de Volna, próxima al puente de Crimea.

"Por segundo día consecutivo, la región de Krasnodar ha sufrido ataques masivos por parte del régimen enemigo contra instalaciones e infraestructuras civiles. Esta tarde, las terminales portuarias de la aldea de Volna, en el distrito de Temryuk, han sido atacadas", ha anunciado en redes sociales el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

En el mismo mensaje, ha lamentado la muerte de dos trabajadores, en un balance de víctimas que poco después ha aumentado a tres fallecidos y ocho heridos, según las informaciones difundidas por el Cuartel General de Operaciones de Krasnodar del Ministerio de Defensa ruso, que ha indicado que la totalidad de estas ocho personas han sido hospitalizadas con lesiones leves.

Kondratiev ha informado asimismo de un incendio en las terminales del puerto local que ha "envuelto en llamas" cuatro tanques de almacenamiento de petróleo, lo que ha obligado a movilizar a "97 personas y 29 equipos". Con todo, tres horas después, el cuartel regional ha anunciado que "se ha extinguido" el fuego en dos de los tanques, mientras "los especialistas continúan combatiendo" las llamas en los otros dos en un despliegue incrementado hasta los 208 profesionales y 51 equipos.

El incidente ha derivado, según el propio cuartel, de un "ataque con drones en la noche" de este miércoles, apenas un día después de que los restos de otro dron ucraniano supuestamente interceptado por los sistemas antiaéreos rusos provocara un incendio en la refinería de Afipski, situada a apenas 130 kilómetros de Volna y objetivo de varios ataques ucranianos durante los últimos meses, en el marco de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética rusa para hacer frente a la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.