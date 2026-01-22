Los nuevos casos de lepra en 2024 caen hasta los 172.717, pero no cumplen con los objetivos establecidos para 2025

Las estadísticas recientes muestran que la aparición de lepra en niños y niñas menores de 15 años indica transmisión activa de la enfermedad y retraso en los sistemas de alerta sanitaria, una señal que ha motivado la preocupación de especialistas y responsables de entidades dedicadas a la lucha contra la lepra. Según informó la Fundación Fontilles con datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y citados en la revista 'Weekly Epidemiological Record', durante 2024 se notificaron 172.717 nuevos casos de lepra en todo el mundo. Esta cifra, aunque representa una reducción del 5 por ciento respecto al año anterior, no logra acercarse a los objetivos fijados por la Estrategia Mundial contra la Lepra 2021-2030, que establecía un máximo de 123.500 casos nuevos para 2025.

El medio Fundación Fontilles detalló que la incidencia de lepra con discapacidades visibles ascendió a 9.124 personas, lo que equivale al 5,3 por ciento de las nuevas detecciones. Esto se traduce en una tasa de discapacidad de 1,1 casos por millón de habitantes, todavía distante del objetivo de 0,68 casos por millón. Además, el número de recaídas aumentó un 23,1 por ciento, pasando de 3.644 a 4.486 episodios en comparación con el periodo anterior, lo que refleja debilidades en el seguimiento y la adherencia al tratamiento.

Dentro de la población infantil, los 9.397 casos nuevos entre menores de 15 años suponen una tasa de 4,7 por millón, superior tanto a lo previsto para 2025 (4,24) como a la meta de 2030 (0,77). De acuerdo con Yolanda Sanchis, directora de Sensibilización y Voluntariado de Fontilles, los casos detectados en menores son un indicio clave de transmisión reciente. Sanchis remarcó también que el diagnóstico tardío y la existencia de recaídas evidencian problemas de vigilancia y acceso adecuado al tratamiento.

Según publicó Fundación Fontilles, la situación sanitaria mundial respecto a la lepra aún no alcanza tres metas planteadas en la Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: tener menos de un caso con discapacidad visible por millón de habitantes, eliminar los nuevos casos en menores de 15 años con discapacidad, y evitar leyes discriminatorias hacia personas afectadas o que hayan padecido la enfermedad. Según constató la OMS, en 2024 se identificaron 256 nuevos casos de lepra con discapacidad visible en infantes y persistían 81 leyes discriminatorias activas, número que la Federación Internacional de Asociaciones de Lucha contra la Lepra (ILEP) eleva a 140 legislaciones similares.

El reporte de Fundación Fontilles subraya además la distribución geográfica desigual de la enfermedad. El 72 por ciento de los casos recientes (124.295) corresponden al Sudeste Asiático, el 13,7 por ciento (23.600) a América, el 11,1 por ciento (19.171) a África, el 1,8 por ciento (3.145) al Pacífico Occidental y el 1,4 por ciento (2.409) al Mediterráneo Oriental. En Europa, solamente se notificaron 97 casos. India, Brasil e Indonesia concentran el 96 por ciento de los diagnósticos, con 100.957, 22.129 y 14.698 casos respectivamente. En contraste, el Pacífico Occidental experimentó un aumento del 16,1 por ciento en nuevos diagnósticos, según notificó la Fundación Fontilles.

El análisis regional revela que diez de los veintitrés países clasificados como prioritarios vieron incrementos en las detecciones: Angola, Comoras, Costa de Marfil, Etiopía, Indonesia, Kiribati, Madagascar, Mozambique, Filipinas y Sudán. En el caso de India, la disminución reportada de aproximadamente 7.000 casos puede estar vinculada más a la reducción de campañas de detección que a un descenso real en la incidencia, según subrayó la ILEP. En regiones como Sudán del Sur, Somalia y Etiopía, la caída en los números (60,2 por ciento, 34,2 por ciento y 19,3 por ciento, respectivamente) se atribuye a dificultades de seguridad que han obstaculizado los programas sanitarios.

Según recabó la Fundación Fontilles, la presencia desigual de la lepra según el género permanece como un desafío. El 40,2 por ciento de las detecciones corresponde a mujeres y niñas, lo que revela una brecha en el acceso a servicios de prevención y atención. El informe señala que cada día se detectan 474 casos nuevos en todo el mundo; de esos, al menos 25 presentan discapacidades visibles y 26 corresponden a población infantil.

Desde hace cuatro décadas existe tratamiento eficaz para la lepra a través de una pauta de dos tabletas diarias administradas durante seis meses a un año, bajo coordinación de la OMS, que permite eliminar la bacteria 'Mycobacterium leprae' y prevenir discapacidades si se actúa con rapidez. Yolanda Sanchis indicó que el temor al estigma social representa un obstáculo considerable, pues muchas personas ocultan los síntomas iniciales hasta que se agravan. "Ninguna persona debería sufrir las consecuencias de una enfermedad que hoy sabemos cómo curar, debido al desconocimiento, al miedo que la rodea o a los fallos en los sistemas de salud que impiden el acceso al tratamiento", manifestó Sanchis según citó Fundación Fontilles.

Para aumentar la conciencia y presionar por soluciones, la Fundación Fontilles ha lanzado la campaña '474 razones + 1 para actuar hoy: la lepra se cura'. Este esfuerzo incluye 24 proyectos de cooperación sanitaria durante 2024 en India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia, con un alcance potencial de 2.465.000 personas beneficiadas de forma directa o indirecta. La organización enfatiza la urgencia de eliminar no solo la enfermedad, sino también sus repercusiones sociales.

Sobre el contexto nacional, el Registro Estatal de Lepra del Centro Nacional de Epidemiología - Instituto de Salud Carlos III notificó diez nuevos casos en España durante 2025, distribuidos entre Madrid (3), Cataluña (2), Castilla-La Mancha (2), Andalucía (1), Asturias (1) y Cantabria (1). De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal del CNE-ISCIII, entre 2015 y 2024 se registraron 97 casos, siendo más frecuente en personas de entre 25 y 44 años.

De acuerdo con la Fundación Fontilles, la conmemoración del próximo Día Mundial contra la Lepra busca sensibilizar sobre una condición que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, con el riesgo de secuelas irreversibles. La eliminación de la lepra es uno de los objetivos incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas, que subrayan la necesidad de erradicar enfermedades tropicales desatendidas. Pese a existir una cura asequible y eficaz, la lepra continúa causando muertes y discapacidades cada año, relacionadas con la dificultad en la distribución del tratamiento y obstáculos en el acceso para quienes la padecen, de acuerdo con lo recabado por la Fundación Fontilles.