La Fundación SGAE proyecta en la Sala Berlanga 32 cintas finalistas a los Goya 2026, con entradas a 3,5 euros

El ciclo cinematográfico programado hasta el 28 de febrero en la Sala Berlanga ofrece un amplio escaparate de películas nominadas a la edición número 40 de los Premios Goya, según detalló la Fundación SGAE. Esta iniciativa permite que los espectadores accedan a funciones con boletos accesibles a un costo de 3,5 euros, justo antes del evento central de la entrega de galardones que se realizará en Barcelona.

De acuerdo con la Fundación SGAE, la programación cuenta con 32 filmes finalistas que han logrado posicionarse como candidatos en diversas categorías de los Goya 2026. El listado de títulos presentes en la cartelera reúne desde las producciones favoritas hasta propuestas que representan el cine emergente. Entre las seleccionadas, destacan producciones como "La cena" de Manuel Gómez Pereira, la cual compite por ocho estatuillas, y "Los domingos" de Alauda Ruiz de Azúa, obra que recibió trece nominaciones, incluidas Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion original, según informó la organización.

También forma parte de la agenda "Sirat", película dirigida por Oliver Laxe, que compite en once apartados y se encuentra también entre las aspirantes a los premios principales de la noche. “Maspalomas”, dirigido por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, consiguió nueve nominaciones. Por su parte, "Sorda", de Eva Libertad, figura entre las candidatas a Mejor dirección novel y Mejor guion adaptado, informó la Fundación SGAE en el comunicado de presentación del ciclo.

La oferta cinematográfica se amplía con títulos como "Estrany riu" de Jaume Claret, "La furia" de Gemma Blasco, "Muy lejos" de Gerard Oms y "Balearic" de Ion de Sosa, así como otros largometrajes seleccionados que suman variedad al repertorio de proyecciones disponibles durante el mes. Según indicó el organismo cultural, se suman a la cartelera "El cautivo", dirigido por Alejandro Amenábar; “Romería”, de Carla Simón; "Tardes de soledad", de Albert Serra; y "Mi amiga Eva", de Cesc Gay.

La variedad de propuestas incluye películas como "Una quinta portuguesa", de Avelina Prat, y "La buena letra", dirigida por Celia Rico. Los organizadores comunicaron que el ciclo contempla también películas como "Los Tigres", "Un fantasma en la batalla", "Parecido a un asesinato", "Caigan las rosas", "El Talento", "Leo y Lou", "El tesoro de Barracuda", "Decorado", "Bella", "Norbert", "Olivia y el terremoto invisible", "Ciudad sin sueño", "The Sleeper. El Caravaggio perdido", "Flores para Antonio" y "Hasta que me quede sin voz".

La Fundación SGAE resaltó que la venta de entradas se realiza tanto en la taquilla de la Sala Berlanga como en la web entradas.com, facilitando así el acceso del público general a la visión de los filmes mencionados. El ciclo culminará el mismo día en que los Premios Goya se celebren en Barcelona, ofreciendo una oportunidad para que la audiencia madrileña pueda visualizar gran parte de las películas que aspiran a los galardones más reconocidos de la industria cinematográfica española.

La programación diseñada por la Fundación SGAE busca no solo resaltar las producciones con más opciones de premiación, como "Los domingos" y "Sirat", sino también aquellas propuestas menos mediáticas pero seleccionadas para distintas categorías, lo que proporciona un panorama amplio y plural de la actualidad del cine español. Tal como destacó la organización en su anuncio, las películas incluidas representan tanto la presencia de grandes figuras consolidadas como la de talentos emergentes del sector cinematográfico.

En la enumeración realizada por la Fundación SGAE en su comunicado, se incide en la diversidad de géneros, temáticas y estilos presentes en la cartelera, reuniendo propuestas con tintes dramáticos, documentales y de animación. La oferta incluye desde historias personales hasta relatos históricos o de ficción contemporánea, reflejando el espectro de la producción audiovisual española nominada en la próxima entrega de premios.

El ciclo, que forma parte de las actividades previas a los Goya, acerca a los espectadores una visión global de la competencia y ofrece la posibilidad de conocer de primera mano los largometrajes que serán protagonistas en la gala de premiación, según subrayó la Fundación SGAE durante la presentación del evento.