La Fiscalía vasca afirma que deberán establecerse medidas preventivas y de control si reabren las colonias de Bernedo

Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, subrayó que las entidades públicas deberán asegurar la protección de los menores y aplicar controles adecuados en el caso de que las colonias de Bernedo, en Álava, retomen sus actividades durante el próximo verano, mientras prosiguen las investigaciones sobre posibles delitos sexuales. De acuerdo con Europa Press, Adán señaló que resulta imprescindible que las administraciones actúen con medidas preventivas y de control si finalmente se produce la reapertura de los campamentos.

Europa Press detalló que Adán hizo estas declaraciones ante los medios poco antes de participar en unas jornadas sobre derechos y discapacidad. La fiscal se refirió a diversas informaciones que mencionan que los organizadores de las colonias de Bernedo preparan la reanudación de los campamentos para el verano, a pesar de las pesquisas abiertas por presuntos delitos que habrían afectado a menores.

La fiscal superior del País Vasco señaló, según reportó Europa Press, que la causa todavía se encuentra en una etapa inicial, centrada en la comprobación de los hechos denunciados. “La investigación está en una fase inicial de comprobaciones, sin que se haya adoptado todavía ninguna medida”, señaló Adán, de acuerdo con el medio.

Respecto al posible reinicio de los campamentos, la fiscal declaró que la decisión sobre la reapertura entra en el terreno de la gestión privada. No obstante, subrayó que la intervención de las autoridades se basa en la obligación de salvaguardar el bienestar infantil mediante el despliegue de controles. Según explicó Adán a Europa Press, las instituciones públicas con interés en asegurar el interés superior del menor deben crear garantías que cubran tanto la organización de las actividades, los responsables y las instalaciones. De este modo, las autoridades tratan de evitar cualquier impacto negativo sobre los derechos de los menores que pudiera surgir, mientras avanza la investigación.

Por otro lado, Adán se refirió al procedimiento judicial que sigue este caso y explicó que no se han concretado imputaciones. Añadió que una vez que concluyan las diligencias, se podrán definir medidas, cargos o comunicaciones relativas a los hechos investigados, siempre que proceda.

En relación al proceso judicial en curso, la fiscal también expresó su expectativa de que la reciente sustitución del magistrado encargado del caso no interfiera en la instrucción. Según informó Europa Press, Adán espera que este relevo no altere la secuencia de las investigaciones ni las decisiones judiciales futuras.

La situación actual de las colonias de Bernedo ha generado preocupación en la administración y en colectivos sociales, en tanto persisten dudas sobre la seguridad de los menores en los campamentos. Las indagaciones abiertas analizan delitos contra la libertad sexual denunciados en instalaciones en las que tradicionalmente se ha celebrado actividades de verano para jóvenes.

Las declaraciones de la fiscal superior, recogidas por Europa Press, insisten en la prioridad de las garantías administrativas para salvaguardar la integridad de la infancia durante cualquier posible reinicio de la actividad, al tiempo que remarcan el carácter aún preliminar de la investigación judicial en torno a los hechos denunciados.