Iglesias publica mensajes de 'WhatsApp' de sus empleadas para demostrar su inocencia

Una de las publicaciones que el cantante Julio Iglesias ha difundido a través de Instagram contiene un mensaje firmado en septiembre de 2022 por Stephany Abreu, quien se identifica como su fisioterapeuta. En ese texto, la remitente felicita afectuosamente al intérprete español por su cumpleaños, le desea salud y expresa: “siempre te recuerdo, con cariño…”. Este y otros mensajes, compartidos públicamente por Iglesias, buscan servir como prueba de lo que él describe como relaciones cordiales y consensuadas con sus exempleadas, en respuesta a las denuncias de agresión sexual presentadas en su contra.

De acuerdo con la información suministrada por la agencia EFE, el propio Julio Iglesias seleccionó mensajes de WhatsApp enviados por dos de las empleadas que lo han denunciado por presuntos delitos sexuales. Dicha selección, publicada en su perfil de Instagram junto con un comunicado, refleja expresiones de aprecio y gratitud de las trabajadoras hacia el artista tanto durante el periodo en que estuvieron a su servicio como después de haber finalizado su relación laboral. Iglesias argumenta en su declaración que estas conversaciones ponen en entredicho la veracidad de las acusaciones, calificando el contenido difundido previamente en medios como “carente de veracidad”.

El perfil de Instagram del cantante pasó a ser el canal principal para su defensa, debido a que, según sus propias palabras, la Fiscalía española le impidió ejercer ese derecho en el procedimiento formal abierto en su país. En el comunicado adjunto a las capturas de pantalla de las conversaciones, Iglesias expone que Instagram es el “único medio” a través del cual puede defenderse públicamente y acusa a los medios y a la parte denunciante de distorsionar los hechos. El músico señala: “adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática”.

Entre los mensajes publicados aparecen citas fechadas el 20 de abril de 2021 en las que una exempleada, a quien Iglesias llama “profesor”, le desea una buena noche con palabras afectuosas y se ofrece a disposición para cualquier necesidad. Otro mensaje, del 1 de mayo de 2021, muestra cómo la trabajadora se coordina con el cantante para continuar con ejercicios, mientras que otra comunicación, correspondiente al 2 de mayo del mismo año, le recuerda al intérprete la utilización de una faja postural y le envía un saludo cariñoso. En una captura adicional, otra persona identificada como María Alejandra Feliz envía saludos y “un fuerte abrazo”, reiterando que le tiene cariño.

Estos mensajes han sido difundidos por Julio Iglesias después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazó, hasta este momento, su solicitud para participar oficialmente en la investigación abierta en su contra. Según detalló el medio EFE, el abogado del artista había solicitado esta incorporación a fin de acceder directamente al contenido de la denuncia por presuntos delitos sexuales que se investiga actualmente en territorio español.

Los hechos presentados por la Fiscalía involucran acusaciones de acoso y agresión sexual a dos antiguas empleadas del cantante, correspondientes a incidentes ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas. De acuerdo con lo consignado por EFE, las denunciantes han presentado ante las autoridades documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros telefónicos como sustentos para sus declaraciones, en las que se exponen tanto supuestas agresiones sexuales como episodios de vejámenes y humillaciones sistemáticas en el ámbito laboral.

En su pronunciamiento público, Julio Iglesias califica de grave el uso de “la mentira y la desinformación” como herramientas para atacar a personas, y sostiene que la publicación de mensajes privados responde a la necesidad de visibilizar lo que considera una disonancia con las acusaciones en su contra. El intérprete también señala que enfrenta una situación de “manipulación mediática”, sosteniendo que las publicaciones buscan “dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

Las comunicaciones expuestas reflejan relaciones que Iglesias describe como amistosas y transparentan su argumento de defensa ante el proceso en su contra. El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía española, que evalúa las pruebas presentadas por ambas partes en relación a los presuntos delitos cometidos fuera de España. El desarrollo de este proceso judicial depende tanto de la validez de estas comunicaciones como de las demás pruebas recabadas y presentadas por las partes ante las autoridades, tal como ha sido reportado por EFE.