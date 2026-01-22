Agencias

Hugo González vuelve a participar en la victoria de los Celtics ante los Pistons

El alero español Hugo González volvió a tener minutos con los Boston Celtics en la clara victoria de este miércoles en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 ante los Indiana Pacers por 119-104, mientras que Santi Aldama no participó con los Memphis Grizzlies.

Después de haber apenas participado un par de minutos en la derrota ante los Detroit Pistons, el madrileño tuvo algo más de confianza por parte de su técnico, Joe Mazzulla, que le dio casi once en los que aportó cuinco puntos con un triple y una canasta de dos, y capturó dos rebotes para un equipo liderado por Jaylen Brown, autor de 30 puntos y 10 rebotes.

Por otro lado, los Memphis Grizzlies no pudieron contar con el ala-pívot español Santi Aldama, ausente por problemas físicos, en la ajustada derrota en el FedEx Forum ante los Atlanta Hawks por 122-124.

