Elon Musk anima a convertir la España vaciada en la 'central eléctrica' de Europa a través de la energía solar

Durante una conversación en el Foro Económico Mundial de Davos, Elon Musk compartió su visión sobre el potencial de las zonas rurales poco habitadas en España, proponiendo transformarlas en una fuente clave de electricidad para Europa mediante la instalación a gran escala de paneles solares. Según informó el medio, Musk planteó que territorios como la España vaciada y partes de Sicilia podrían, en su opinión, generar suficiente energía solar para abastecer toda la demanda eléctrica del continente europeo.

El fundador de Tesla y propietario de SpaceX elaboró estas afirmaciones durante una entrevista pública con Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock. Musk señaló que, así como existen proyectos de campos solares de gran tamaño en Estados Unidos, un enfoque similar podría aplicarse en Europa utilizando regiones de baja densidad poblacional. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Musk aseguró: “Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa”.

Musk también abordó otros aspectos del mercado de la energía renovable y criticó las políticas arancelarias aplicadas por la Administración Trump, que encarecen la importación de células solares provenientes de China. Según consignó el medio, el empresario calificó estas medidas como un obstáculo que afecta directamente a la expansión de los paneles solares en Estados Unidos al dificultar la importación de estas tecnologías clave para el crecimiento del sector.

De acuerdo con el reporte, Musk utilizó el foro para exponer no solo los desafíos sino también las oportunidades que ofrecen los recursos naturales y la infraestructura rural infrautilizada en España y otros países del sur de Europa. En este contexto, defendió que el acceso a grandes extensiones de terreno poco habitadas permitiría desarrollar proyectos energéticos de dimensiones suficientes para transformar no solo el mercado eléctrico local, sino también garantizar el abastecimiento para toda la región europea.

En el intercambio con Fink, Musk amplió el enfoque de la conversación hacia los avances en robótica y automatización. Según detalló el medio, el CEO de Tesla informó que los robots humanoides Tesla Optimus ya desempeñan actividades simples en algunas de sus fábricas y anticipó que, para 2026, estos dispositivos podrán realizar tareas de mayor complejidad. El empresario indicó que para 2027 se prevé que los robots estarán disponibles para el mercado general, con ciudadanos pudiendo adquirirlos directamente.

Durante la sesión, también se discutió la evolución acelerada de la inteligencia artificial. Musk formuló una predicción sobre los plazos en los que la IA podría equipararse e incluso superar las capacidades cognitivas humanas. Según el medio, Musk estimó que “al ritmo al que está avanzando”, será viable el desarrollo de una inteligencia artificial con el mismo nivel intelectual que una persona hacia finales de 2026 o 2027. Además, mencionó que para 2030 o 2031 es probable que exista una IA superior al razonamiento colectivo de la humanidad.

Musk advirtió sobre la necesidad de adoptar precauciones en el campo de la robótica, con referencia a peligros hipotéticos similares a los representados en películas como la saga ‘Terminator’. No obstante, también resaltó el impacto positivo que, a su juicio, provocaría la combinación de inteligencia artificial avanzada y robots ampliamente disponibles. Según recogió el medio, el directivo de Tesla pronosticó una transformación “sin precedentes” en la economía mundial gracias a la proliferación de robots y de inteligencia artificial de acceso prácticamente universal. En palabras de Musk: “Si disponemos en todas partes de robots y de una IA que sea gratuita o casi gratuita, se producirá una explosión en la economía mundial; una expansión de la economía mundial realmente sin precedentes”. Añadió que gracias a este desarrollo será posible cubrir y hasta exceder todas las necesidades humanas mediante la utilización de estas tecnologías a gran escala.

El medio detalló que estas intervenciones de Musk en Davos han generado debate sobre el papel que pueden desempeñar regiones despobladas como la España vaciada en el futuro del suministro energético europeo y mundial, así como sobre los retos regulatorios y tecnológicos que implica un despliegue masivo de energías limpias y tecnologías automatizadas.