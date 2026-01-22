Agencias

El PP responsabiliza a Sánchez y a Mónica García de la huelga médica y pide el cese de la ministra

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha responsabilizado de la huelga convocada por los sindicatos médicos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha asegurado que esta última "debería haber sido cesada".

Este jueves, los sindicatos médicos han anunciado la convocatoria de una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero y se desarrollará durante una semana al mes hasta junio para reclamar un Estatuto Marco propio.

Según el PP, esta nueva huelga es producto de "la imposición, el desprecio y la falta de diálogo y el ninguneo" por parte del Ministerio de Sanidad hacia unos profesionales que "son el eje y el pilar del Sistema Nacional de Salud".

"La consecuencia la sufriremos, como siempre, todos los españoles, que veremos cómo se recancelan o retrasan nuestras citas e intervenciones quirúrgicas. En principio serán cinco semanas de huelga durante los primeros seis meses del año. Todo un récord negativo que se apunta a este Gobierno y que es la prueba de que nada de lo que depende del Gobierno de Sánchez funciona en España", ha reprochado la 'popular'.

Al hilo, ha defendido que la sanidad no puede gestionarse desde la confrontación con los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas, y ha abogado por "el diálogo, el acuerdo y el respeto, pensando siempre en los ciudadanos y en la calidad asistencial que debe mantenerse en el Sistema Nacional de Salud".

