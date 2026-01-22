El pívot polaco Olek Balcerowski amplía su contrato dos temporadas más

Málaga, 22 ene (EFE).- El pívot polaco Olek Balcerowski, que llegó la pasada temporada al Unicaja procedente del Panathinaikos griego y que cumplía contrato a la conclusión de este curso, ha prolongado su vinculación dos campañas más, con una tercera opcional, informó este jueves el club malagueño.

Balcerowski se ha consolidado como una de las piezas claves del equipo en su segundo curso en el Unicaja y sus números así lo atestiguan, ya que en los veintiséis partidos disputados esta temporada es el mejor valorado de la plantilla, al promediar 10.3 puntos, 3.5 rebotes, 1 tapón y 12.6 de valoración.

A sus 25 años y 2.19 metros de estatura, este jugador, que cuenta con la condición de cupo de formación ya que se formó en la cantera del Gran Canaria, de momento en la temporada y media que lleva en el Unicaja ya suma cinco títulos, una Copa del Rey, una Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), una Supercopa Endesa y dos Copa FIBA Intercontinental.

El jugador ha mostrado su felicidad en declaraciones facilitadas por el club: "Yo creo que estoy en un sitio donde la gente me quiere, donde la gente me cuida y donde puedo seguir creciendo y eso es lo más importante para mí".

"Hice demasiados pasos adelante en un momento de mi carrera y ahora creo estar en un buen sitio, donde la gente te aprecia y te quiere ver mejor, que es lo más importante para un jugador. Quiero quedarme aquí, quiero seguir mejorando y sé que la gente que está aquí me va a hacer mejor jugador", afirmó.