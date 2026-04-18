Pedro Trapote pide el regreso definitivo del Rey Juan Carlos: "Ya son muchos años los que tiene y merece la pena"

Pedro Trapote se ha dejado ver de nuevo en uno de sus escenarios favoritos: la Sevilla taurina. El empresario, muy ligado desde hace décadas al mundo de la noche y a la fiesta nacional, vivió una jornada marcada no solo por los toros, sino también por la reciente visita de don Juan Carlos a la capital hispalense, un acontecimiento que ha dado mucho de qué hablar entre los habituales de la plaza.

En este contexto, Trapote no dudó en pronunciarse sobre la última aparición del rey emérito en Sevilla y su presencia en una corrida de toros. Para él, la visita fue "entrañable, necesaria también para la fiesta de los toros, pero además muy bien acogida por todo el público, o sea que maravillosamente". Unas palabras con las que deja claro que, a su juicio, la figura de don Juan Carlos sigue teniendo tirón entre los aficionados y aporta un plus de relevancia y simbolismo a los festejos taurinos.

Cuestionado por la posibilidad de un regreso definitivo del monarca emérito a España, también se mostró rotundo. Según el empresario, "está claro que deseamos que esté con nosotros, ya son muchos años los que tiene y merece la pena", dejando entrever que considera que el tiempo y la edad juegan a favor de que se le permita volver de forma estable y disfrutar de su país sin tanta polémica alrededor.

En lo personal, vivió la jornada como un aficionado más, aunque rodeado de amigos y de ese halo de personaje conocido que le acompaña en cada aparición pública. Se le veía salir del hotel junto a un grupo de amigos con los que, de manera distendida, comentaba a dónde ir antes de asistir a la corrida de toros. Entre risas, comentarios sobre la tarde y la expectación por el ambiente en la plaza, el grupo decidía su siguiente parada, fiel a ese ritual previo tan típico: una charla, un lugar donde tomar algo y, como colofón, los tendidos esperando para rematar una jornada marcada por los toros.