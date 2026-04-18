Hillary Clinton defiende libertad, justicia e igualdad "independientemente de lo que esté enfrente"

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha llamado a defender la libertad, la justicia y la igualdad para conseguir un futuro mejor, "independientemente de lo que esté enfrente".

Así se ha pronunciado en una intervención grabada este sábado en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Clinton ha asegurado que la ciudadanía está pidiendo más dignidad, seguridad y oportunidades, y que los jóvenes insisten en la seguridad para tener un futuro mejor: "Defienden sus derechos por encima de la opresión y la esperanza por encima del miedo. Vuestro trabajo es parte de ese movimiento mundial".