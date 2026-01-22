El Partido Popular puede ganar las elecciones en Aragón, aunque necesitaría a VOX para gobernar, según el CIS

La percepción general entre los aragoneses, consignada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), indica que el Partido Popular aparece como el favorito para imponerse en las próximas elecciones autonómicas, pero sin una mayoría suficiente para gobernar en solitario. El estudio, realizado antes de la celebración de los comicios, estima que los populares alcanzarían entre 25 y 29 escaños, con un porcentaje estimado de voto del 35,3%. El CIS reporta que, en ese escenario, la formación necesitaría el apoyo de Vox para formar un gobierno, dado que la mayoría absoluta en las Cortes se situaría por encima de los resultados previstos para el PP.

Según la encuesta preelectoral difundida por el CIS, el PSOE se coloca en segundo lugar tanto en intención de voto, con un 26,7%, como en escaños, al oscilar entre 17 y 23 representantes. Vox, por su parte, podría desempeñar un papel determinante: el sondeo le otorga una estimación de entre 10 y 13 escaños, situándose como la tercera fuerza política con un 15,1% de los votos. De igual modo, la Chunta Aragonesista (CHA) podría lograr entre 3 y 5 escaños y un 6,9% de estimación de voto, mientras que IU-Movimiento Sumar se situaría entre 1 y 3 escaños, con un 5%. Podemos-AV y Teruel Existe podrían verse reducidos a una presencia testimonial, con una estimación máxima de un escaño o ninguno.

En relación con el resultado de partidos minoritarios, el Partido Aragonés (PAR), con un 1,5% de las papeletas según el CIS, no lograría representación parlamentaria. El estudio compara estas previsiones con las cifras derivadas de las últimas elecciones autonómicas, anotando que el Partido Popular obtuvo en aquel entonces 28 escaños, el PSOE consiguió 23, Vox se situó con 7 diputados, Teruel Existe sumó 2, la Chunta Aragonesista, 3 y tanto IU, como Podemos y PAR, 1 diputado cada uno.

El trabajo de campo del CIS se desarrolló entre el 12 y el 15 de enero, con una muestra de 3.313 entrevistas realizadas en Aragón. Según publicó el organismo, la encuesta incluye detalles sobre el grado de interés en la cita electoral: un 48,2% de los encuestados asegura que atiende con "mucho o bastante interés" las noticias y temáticas vinculadas con las elecciones aragonesas. Al mismo tiempo, un 49,8% declara que su interés es "poco o ninguno".

Respecto a los asuntos que influyen en el sentido del voto, el 63,6% prioriza los temas propios de Aragón, mientras que un 26,5% sitúa como factor principal las cuestiones generales de España. Solo un 8,5% equipara la importancia de cuestiones regionales y nacionales en la decisión electoral. Analizando la principal motivación para acudir a las urnas, el 45,3% de los aragoneses se inclinó por "las ideas y propuestas del partido", un 28,7% por la valoración de la gestión realizada por la formación en el pasado, y un 23,3% se plantea votar con el objetivo de "intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos/as de derechas".

La encuesta del CIS también refleja las preferencias y simpatías partidistas entre la población. El 25,2% expresa mayor afinidad con el PSOE, el 25% con el Partido Popular, el 9,2% con la Chunta Aragonesista y el 9% con Vox. Cuando se pregunta quién creen que ganará las elecciones, un 74,9% menciona al Partido Popular, subrayando el clima de opinión en torno al resultado electoral. En cuanto a las preferencias declaradas sobre a quién les gustaría ver triunfando, un 32,2% indica al PP, un 25,4% al PSOE, un 12,2% a Vox y un 5,9% a CHA.

El estudio resalta una notoria volatilidad del voto. Solo un 22,1% de los encuestados afirma votar siempre por el mismo partido, mientras que un 19,8% suele mantener su opción habitual. En contraste, el 54,1% elige formación política en función de la coyuntura, variando su voto o incluso optando por la abstención dependiendo del momento. Según el CIS, más de la mitad de los votantes (53,3%) decide su voto antes del inicio de la campaña electoral. El 13,5% lo decide al principio de la campaña, el 18,3% durante la última semana, el 6,5% el mismo día de la votación y el 6% durante la jornada de reflexión previa.

Respecto a la situación de la comunidad y la valoración del gobierno saliente, el 39,5% valora la gestión del Ejecutivo autonómico como "muy buena o buena", frente a un 36,7% que la califica como "regular" y un 22,5% que la percibe como "mala o muy mala". Sobre la situación general de Aragón, el 62,9% asegura que es "muy buena o buena", el 26,7% "mala o muy mala", y el 9,5% la define como "regular". Ante la pregunta de si la situación de Aragón ha variado respecto a dos años y medio atrás, un 36,9% opina que no ha cambiado, un 31,1% percibe un empeoramiento y un 30,3% aprecia una mejoría.

El CIS también indaga en las principales preocupaciones de los aragoneses. El acceso a la vivienda figura como el principal problema para el 22,1% de los encuestados, seguido de la sanidad (13,8%) y la despoblación, vinculada a la denominada "España vaciada", que es citada por un 9,1%. Estas preocupaciones configuran el contexto social y político sobre el que se desarrollará la próxima cita electoral aragonesa.

En cuanto a la perspectiva de alianzas políticas, la proyección de escaños revela que, sumando las cifras máximas de PP y Vox, la coalición obtendría, en el mejor de los escenarios, una mayoría suficiente para garantizar la investidura de un nuevo ejecutivo autonómico, siempre según las previsiones compartidas por el CIS. La consulta preelectoral sitúa, así, a Vox como actor indispensable si el Partido Popular aspira a conformar gobierno en Aragón.

El seguimiento de la actualidad política regional se reparte de forma casi equitativa entre la población, de acuerdo con los datos reflejados por el CIS, lo que sugiere un electorado polarizado no solo en lo ideológico, sino también en el interés sobre la contienda. La diferencia entre los dos principales partidos, con una horquilla estimada de entre 6 y 12 escaños, perfila un escenario abierto a pactos tras el escrutinio y determina la relevancia de partidos como Vox, que podrían marcar la gobernabilidad tras los comicios.