Diosdado Cabello afirma que existe "unidad" entre oficialistas y opositores para "sacar Venezuela adelante"

Durante la transmisión de su programa 'Con el Mazo Dando', Diosdado Cabello ofreció una evaluación del contexto nacional tras los recientes acontecimientos, afirmando que la población venezolana ha comenzado a superar gradualmente las consecuencias del ataque militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En sus declaraciones, recogidas por la prensa y la emisión oficial, hizo referencia expresa a la actitud asumida tanto por oficialistas como por opositores frente a la crisis, estableciendo como elemento central la existencia de una "unidad" que trasciende las posturas políticas tradicionales, según reportó el medio.

En ese mismo espacio, de acuerdo con la información difundida, el ministro del Interior venezolano y también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) detalló que esa postura unánime implica, también, un sentimiento común de rechazo a los sucesos ocurridos a principios de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses lanzaron una ofensiva en territorio venezolano y detuvieron a Maduro y Flores. “La única manera de salir adelante es permanecer unidos”, subrayó el funcionario, señalando que la cohesión nacional es presentada como la principal vía para enfrentar los desafíos generados por acciones externas.

Según informó el medio, Cabello expresó que la reacción ante el ataque no se limitó solo a los sectores que respaldan al gobierno o a la llamada Revolución Bolivariana, sino que incluyó también a ciudadanos alejados de esos círculos. Acentuó que entre todos existe el deseo compartido de defender la patria y rechazar “cualquier ataque sin dobleces ni hipocresía”. Además, manifestó que “uno los conoce y sabe quiénes son”, en referencia a quienes abogan por intereses ajenos a los del país.

En sus declaraciones, citadas por la prensa, el ministro mencionó a venezolanos que residen fuera del país y que han apoyado la posibilidad de intervenciones armadas contra Venezuela, afirmando que tales personas “no les preocupa su familia, ni los niños”, y calificó su actitud de negativa para los intereses nacionales.

El medio consignó también que Cabello vinculó la capacidad de recuperación de la sociedad venezolana a las enseñanzas recibidas por el comandante Hugo Chávez, atribuyéndole la idea de enfrentar la adversidad con determinación. Para el dirigente del PSUV, lo vivido en los primeros días de enero resultó en un golpe significativo para toda la población, sin distinción de tendencias políticas.

Durante la emisión, según detalló la fuente, el funcionario hizo énfasis en la proliferación de campañas mediáticas que —afirmó— buscan desinformar y promover divisiones dentro del país. Cabello señaló: “No solo buscan repetir mentiras sino que su único propósito es sembrar discordia entre la población venezolana”, apuntando contra lo que califica como estrategias destinadas a debilitar la cohesión nacional y a fragmentar a la ciudadanía.

Tal como publicó la prensa, las palabras de Cabello se enmarcan en un momento en que el país enfrenta desafíos derivados de la crisis provocada por la incursión exterior y la detención temporal de sus principales autoridades. Los llamamientos a la unidad y la condena a los hechos de violencia han sido parte del discurso oficial, articulados como respuesta a una situación definida por tensiones tanto internas como externas.

En este contexto, el funcionario insistió, de acuerdo a lo citado por el medio informativo, en que para superar el escenario posterior al ataque, la única opción es mantener la cohesión social y la voluntad de recuperación. Asoció los recientes episodios de desinformación a intentos de dividir a la población y desestabilizar el panorama nacional, subrayando la importancia de identificar y combatir ese tipo de iniciativas.

Por último, el medio reportó que Cabello retomó la idea de que todas las expresiones de rechazo y solidaridad tras la acción militar estadounidense demuestran la presencia de un sentimiento nacional fuerte, capaz de proyectar al país fuera de la crisis. De esta manera, la intervención del ministro durante su programa reflejó la línea argumental gubernamental y subrayó la centralidad de la unidad como mecanismo para hacer frente tanto a los desafíos externos como a los internos.