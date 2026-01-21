Un ataque contra un convoy militar de las fuerzas progubernamentales al norte de Adén deja cinco muertos

El general Hamdi Shukri, encargado de liderar las Brigadas de Gigantes y principal responsable de la seguridad en el sur de Yemen en cooperación con las fuerzas saudíes, logró salir con vida de un ataque con explosivos que tuvo lugar al norte de Adén. Según informó el medio original, la acometida contra el convoy militar de fuerzas fieles al gobierno reconocido internacionalmente se saldó con al menos cinco soldados fallecidos y tres heridos durante el miércoles.

El ataque, descrito como una detonación de artefacto explosivo al paso del convoy, no ha sido reivindicado hasta el momento por ningún grupo. De acuerdo con la fuente citada, la agresión tuvo como blanco directo al comandante Shukri, quien recibió una llamada telefónica por parte del presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, tras salir ileso. El mandatario manifestó su solidaridad y ordenó ejecutar todas las acciones necesarias para capturar a los responsables y ponerlos a disposición judicial.

Durante la conversación, Al Alimi calificó el hecho como un “atentado terrorista”. Asimismo, comunicó oficialmente que el suceso constituye “un eslabón más en una cadena de intentos por perturbar la seguridad y sembrar confusión en una coyuntura nacional crítica”. En el comunicado emitido posteriormente por la oficina presidencial, se destacó que el ataque tiene lugar en el contexto de una iniciativa respaldada por Arabia Saudí para unificar los órganos de decisión en asuntos de seguridad. El texto oficial reafirmó el compromiso del Estado con la persecución de los autores materiales, sus apoyos logísticos, cómplices y cualquier red de financiamiento relacionada, anunciando la intención de aplicar todas las medidas permitidas por la ley y subrayando la voluntad de no “dudar en tomar todas las medidas disuasorias necesarias”.

La declaración señaló también que las autoridades yemeníes se encuentran en confrontación directa frente al terrorismo, entendido como una “amenaza existencial” para el país, su soberanía y sus aspiraciones de desarrollo y estabilidad. Explicó además que la circunstancia del ataque y la selección del objetivo exponen lo que el Gobierno caracteriza como una “colusión peligrosa entre grupos terroristas y redes de contrabando”, con el propósito de debilitar las estructuras de la seguridad nacional y fracturar los logros obtenidos por el Estado.

En otra parte de la información consignada por el medio, se detalla que las fuerzas armadas yemeníes operan bajo el respaldo de una coalición internacional encabezada por Arabia Saudí. Actualmente, el Gobierno reconocido internacionalmente se asienta en la ciudad de Adén. Este traslado se produjo en 2015, tras la toma de la capital, Saná, y otras regiones del noroeste y el oeste del país por parte de los hutíes, en un contexto de conflicto prolongado.

El conflicto interno yemení ha derivado en múltiples fricciones entre facciones, incluso dentro de las filas integradas en el bloque progubernamental. Principios de enero vieron la retirada del Consejo de Transición del Sur de la provincia de Hadramut, región del este que, junto con Al Mahra, formó el epicentro de acciones secesionistas hacia finales del último año. Ese mismo Consejo, de perfil separatista, ha mantenido diferencias respecto al reparto del poder y el control territorial con las autoridades centrales, lo cual se suma a la complejidad del panorama.

Posterior al ataque, las operaciones de búsqueda de los responsables iniciaron en la zona cercana al ataque, al norte de la ciudad portuaria, de acuerdo con las fuentes del medio citado. Los equipos de seguridad, en coordinación con observadores internacionales y fuerzas aliadas, han intensificado los controles y actividades de vigilancia para evitar nuevos incidentes y limitar los movimientos de grupos hostiles.

El incidente subraya la persistencia de una situación de inseguridad que afecta especialmente al sur y sureste de Yemen, en escenarios donde interactúan milicias locales, grupos armados, terroristas y redes ilícitas de contrabando. El gobierno, según lo manifestado oficialmente, percibe estos ataques como parte de una estrategia mayor por parte de actores no identificados para erosionar la capacidad institucional de respuesta ante amenazas a la seguridad y la gobernabilidad.

Conforme a la información reproducida por la fuente, la reacción de las autoridades busca reforzar no solo la investigación del hecho sino también la consolidación de una política de seguridad respaldada a nivel regional e internacional. La administración central insiste en su objetivo de avanzar hacia una mayor estabilidad, a pesar de la persistencia de enfrentamientos y divisiones entre fuerzas aliadas y la presión ejercida por organizaciones armadas cuyas acciones complican la recuperación del control estatal pleno sobre el territorio yemení.